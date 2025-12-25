Tvrdý verdikt pre známu tvár MMA: Karlos Vémola skončil vo väzbe, obhajca avizuje sťažnosti a spochybňuje dôkazy

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Dôvodom je obava z úteku.

Český súd rozhodol o väzbe pre známeho zápasníka MMA. Okresný súd pre Prahu 1 vo štvrtok krátko popoludní poslal do väzby Karlosa Vémolu, ktorého polícia obvinila zo zvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov.

Ako informuje portál Novinky, návrh na vzatie do väzby podal ešte v stredu štátny zástupca. Polícia Vémolu zadržala v utorok večer spolu s ďalšími dvoma mužmi. Súd podľa obhajoby rozhodol o väzbe výlučne z dôvodu možného úteku, keďže obvinenému hrozí vysoký trest.

Súd rozhodol krátko popoludní

Rozhodnutie o väzbe padlo vo štvrtok krátko popoludní. Verdikt potvrdil aj Vémolov obhajca Vlastimil Rampula, ktorý s ním nesúhlasí a priamo na mieste proti nemu podal sťažnosť. Podľa neho súd akceptoval len argument o riziku úteku. Štátny zástupca navrhoval ako dôvod väzby aj možnosť ovplyvňovania svedkov, tomu však súd nevyhovel. Obhajca tvrdí, že obvinenie sa má týkať len jedného prípadu starého približne päť rokov, ktorý považuje už za uzavretý.

Rampula zároveň avizoval, že podá aj sťažnosť proti samotnému začatiu trestného stíhania. Podľa jeho slov polícia zatiaľ nepredložila žiadne konkrétne dôkazy, ktoré by jeho klienta priamo spájali s trestnou činnosťou. Na súde podľa neho vypovedali len v obmedzenom rozsahu. Vémola odmietol, že by mal so skutkami, ktoré mu kladú za vinu, čokoľvek spoločné. Obhajca naznačil, že celé obvinenie môže stáť skôr na sprostredkovaných informáciách než na priamych dôkazoch.

Zadržanie doma a zdravotné problémy

Polícia zadržala Vémolu priamo v jeho dome v obci Měchenice pri Prahe v čase, keď sa podľa obhajcu chystal do nemocnice pre akútny zápal v oblasti čeľuste. Tento zdravotný problém podľa Rampulu pretrváva aj naďalej. Zdravotný stav zápasníka označil obhajca za vážny. Uviedol, že bolesti v oblasti čeľuste a sánky neustupujú a bude potrebné riešiť, ako sa o neho postará Väzenská služba Českej republiky. Vylúčená podľa neho nie je ani operácia.

Detektívi Národnej protidrogovej centrály pri domovej prehliadke vo Vémolovej vile nenašli drogy, anaboliká ani väčší finančný obnos. Túto informáciu obhajca potvrdil už v stredu.

Podľa informácií z dôveryhodného zdroja portálu Novinky sa starší prípad, ku ktorému sa obvinenie viaže, má týkať kokaínu. Prípad môže súvisieť aj s Vémolovou minulosťou v zahraničí, keď bol vo Veľkej Británii v minulosti odsúdený za drogový delikt a niekoľko mesiacov si odpykal vo väzení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac