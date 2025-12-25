Tvrdý verdikt pre známu tvár MMA: Karlos Vémola skončil vo väzbe, obhajca avizuje sťažnosti a spochybňuje dôkazy

Český súd rozhodol o väzbe pre známeho zápasníka MMA. Okresný súd pre Prahu 1 vo štvrtok krátko popoludní poslal do väzby Karlosa Vémolu, ktorého polícia obvinila zo zvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov.
Ako informuje portál Novinky, návrh na vzatie do väzby podal ešte v stredu štátny zástupca. Polícia Vémolu zadržala v utorok večer spolu s ďalšími dvoma mužmi. Súd podľa obhajoby rozhodol o väzbe výlučne z dôvodu možného úteku, keďže obvinenému hrozí vysoký trest.
Súd rozhodol krátko popoludní
Rozhodnutie o väzbe padlo vo štvrtok krátko popoludní. Verdikt potvrdil aj Vémolov obhajca Vlastimil Rampula, ktorý s ním nesúhlasí a priamo na mieste proti nemu podal sťažnosť. Podľa neho súd akceptoval len argument o riziku úteku. Štátny zástupca navrhoval ako dôvod väzby aj možnosť ovplyvňovania svedkov, tomu však súd nevyhovel. Obhajca tvrdí, že obvinenie sa má týkať len jedného prípadu starého približne päť rokov, ktorý považuje už za uzavretý.
Rampula zároveň avizoval, že podá aj sťažnosť proti samotnému začatiu trestného stíhania. Podľa jeho slov polícia zatiaľ nepredložila žiadne konkrétne dôkazy, ktoré by jeho klienta priamo spájali s trestnou činnosťou. Na súde podľa neho vypovedali len v obmedzenom rozsahu. Vémola odmietol, že by mal so skutkami, ktoré mu kladú za vinu, čokoľvek spoločné. Obhajca naznačil, že celé obvinenie môže stáť skôr na sprostredkovaných informáciách než na priamych dôkazoch.
Zadržanie doma a zdravotné problémy
Polícia zadržala Vémolu priamo v jeho dome v obci Měchenice pri Prahe v čase, keď sa podľa obhajcu chystal do nemocnice pre akútny zápal v oblasti čeľuste. Tento zdravotný problém podľa Rampulu pretrváva aj naďalej. Zdravotný stav zápasníka označil obhajca za vážny. Uviedol, že bolesti v oblasti čeľuste a sánky neustupujú a bude potrebné riešiť, ako sa o neho postará Väzenská služba Českej republiky. Vylúčená podľa neho nie je ani operácia.
Detektívi Národnej protidrogovej centrály pri domovej prehliadke vo Vémolovej vile nenašli drogy, anaboliká ani väčší finančný obnos. Túto informáciu obhajca potvrdil už v stredu.
Podľa informácií z dôveryhodného zdroja portálu Novinky sa starší prípad, ku ktorému sa obvinenie viaže, má týkať kokaínu. Prípad môže súvisieť aj s Vémolovou minulosťou v zahraničí, keď bol vo Veľkej Británii v minulosti odsúdený za drogový delikt a niekoľko mesiacov si odpykal vo väzení.
