Krádež v rodinnom podniku Twiinsiek. Zlodejky si odniesli značkovú bundu priamo spred očí obsluhy

Foto: Instagram (twiinsmusic)

Frederika Lyžičiar
Prípad už rieši polícia.

Drobná nepozornosť môže podnikateľov vyjsť poriadne draho. Krádeže v obchodoch pribúdajú a páchatelia si neraz trúfnu aj tam, kde by to nik nečakal, ako ukazuje čerstvý prípad z rodiny známeho dua Twiins.

Rodinný obchod známeho speváckeho dua Twiins sa stal terčom zlodejok. Prípad z Levíc, pri ktorom zmizla značková bunda za takmer 100 eur, zachytila kamera a už ho rieši polícia. Aj napriek dôkazom je však podľa rodiny Nízlovcov šanca na potrestanie páchateliek minimálna. Ako povedali pre denník Nový Čas, obchod mamy sesterského dua Twiins, Veroniky Nízlovej, sa stal cieľom trojice žien, ktoré konali organizovane. Jedna z nich využila chvíľu nepozornosti a bez váhania si odniesla bundu priamo spred obsluhy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa vebi (@veronikatwiins)

Organizovaná skupina zlodejok

„Áno, ukradli. Máme aj video,“ potvrdila Daniela Nízlová priamo pre denník. „Bola to organizovaná skupinka troch žien. Kým moja mamina blokovala predošlé zákazníčky, ďalšie ju zabavili. Jedna pani si zobrala bundu, išla ku kabínkam a úplne normálne si ju napchala do tašky,“ opísala nepríjemnú situáciu speváčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)


Na miesto bola privolaná polícia, ktorá celú vec zadokumentovala. Podľa Daniely však v takýchto prípadoch nemá veľké možnosti konať.

Polícia je podľa rodiny bezmocná

