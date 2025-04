Koniec ďalšej tradičnej slovenskej firmy, objekty sa zatvárajú po 122 rokoch. Známa je už budúcnosť jej obľúbených produktov

Pandémia, zvyšovanie cien energií, spotrebná daň či znížený odbyt. Takto ešte vlani charakterizovali problémy prešovskej likérky Prelika interné zdroje. Vedenie vtedy potvrdilo, že sa muselo s niektorými zamestnancami rozlúčiť, no odmietalo správy o úplnom zatvorení. Dnes je už situácia iná.

Ako uvádza portál Denník E, akciovka Prelika v Prešove definitívne končí. Ozdravný proces spoločnosti tak s najväčšou pravdepodobnosťou úspešný nebol a majitelia sa preto museli po finančne náročných rokoch uchýliť k takémuto riešeniu. Riaditeľ ešte vlani podobný scenár odmietal. „V rámci zefektívňovania činnosti spoločnosti dochádza len k znižovaniu počtu zamestnancov,“ uviedol pre Korzár Martin Lipták.

Spolu s koncom spoločnosti Prelika sa v Prešove končí aj jedna veľká etapa. Ako vyplýva z oficiálnych informácií na webovej stránke výrobcu, história liehovarníctva tu siaha do roku 1903. Samozrejme, v rámci historického vývoja sa v objektoch liehovarov vystriedalo niekoľko majiteľov či prevádzkovateľov.

Akciovka Prelika v objektoch pôsobí od roku 2000, keď ich prebrala po skrachovanom Fragopolise, a medzi jej najznámejšie produkty patria borovička Horec, Jahodovica, Spišiacka Borovička či vodka Carbon.

Okrem liehovín prešovská firma produkovala aj ocot, horčicu a dezinfekčné prostriedky. Podľa dostupných hospodárskych výsledkov sa likérke darilo zhruba do pandemického roku 2020, v ktorom naposledy zaznamenala zisk. Odvtedy sa pohybuje v červených číslach, v roku 2023 skončila v strate prevyšujúcej sumu 300-tisíc eur, vlani to bolo 140-tisíc eur. Postupne sa znižoval aj počet zamestnancov – v roku 2023 tu pracovalo zhruba 70 ľudí, minulý rok už iba 30.

Produkty nekončia

Pre spotrebiteľov však prichádzajú aj pozitívne správy, nakoľko by o svoje obľúbené produkty prísť nemali. Výroba liehovín sa podľa dostupných správ presunie do Trenčína, konkrétne do známej fabriky Old Herold. Výrobu horčice prevezme spoločnosť Tomata z Kolárova. Majitelia akciovky Prelika zákazníkov ubezpečujú, že zachované by okrem značky mali ostať aj pôvodné receptúry, na ktoré si ľudia zvykli.

V prípade firmy Tomata ide podľa Denníka E takpovediac o nákup z povinnosti. „Kúpili sme to z opatrnosti, aby to nekúpil niekto iný a nekonkuroval nám tak viac. Už sa nám to stalo s jednou fabrikou v Česku. Tú sme neprevzali a potom nám s ňou konkuroval v horčiciach nový hráč,“ povedal líder spoločnosti Zoltán Száraz.