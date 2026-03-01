Konflikt sa rozširuje naprieč Perzským zálivom: Hlásia desiatky mŕtvych aj zasiahnutú štátnu televíziu

V nedeľu večer pokračovali útoky Izraela a Spojených štátov na ciele v Iráne, pričom sériu mohutných výbuchov hlásia z iránskeho hlavného mesta Teherán. Terčom úderu bola podľa vlastného vyjadrenia iránska štátna televízia. V útokoch na ciele naprieč krajinami Perzského zálivu pokračoval v priebehu nedele aj Irán.
TASR o tom píše podľa agentúry AFP. Podľa spravodajcov AFP Teheránom otriasli tri explózie okolo 20.30 h miestneho času (18.00 h SEČ). Tlačová agentúra ISNA tiež informovala o „niekoľkých“ výbuchoch na východe a severovýchode Teheránu.
Zasiahnutá bola aj štátna televízia
Iránska štátna televízia neskôr oznámila, že bola terčom jedného z útokov. Jej vysielanie však nebolo prerušené. „Technický tím vyhodnocuje škody,“ uviedol štátny vysielateľ, ktorý sa stal terčom úderu aj počas júnovej 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom.
Iránske média popoludní informovali o 43 mŕtvych príslušníkoch bezpečnostných zložiek, ktorí zahynuli pri útoku na veliteľstvo pohraničnej stráže v západoiránskom meste Mehrán. Nové útoky hlásia aj z mesta Arbíl v Irackom Kurdistane, kde sú nasadené americké jednotky.
Novinár agentúry AFP v blízkosti amerického konzulátu uviedol, že mestom otriasli silné výbuchy. Fotograf francúzskej agentúry pohybujúci sa neďaleko miestneho letiska, kde sú rozmiestnené koaličné jednotky pod vedením USA, uviedol, že protivzdušná obrana zachytáva útoky.
Útoky hlásia aj ďalšie krajiny regiónu
Saudská Arábia tvrdí, že popoludní zneškodnila iránske rakety, ktorých cieľom bolo medzinárodné letisko v Rijáde a Letecká základňa princa Sultána, kde sa nachádza americký vojenský personál. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z nemenovanej krajiny Perzského zálivu, ktorý bol o tejto záležitosti informovaný.
Výbuchy v priebehu dňa hlásili aj z katarskej Dauhy, bahrajnskej Manámy a Dubaja. Irán tiež v nedeľu pravdepodobne zasiahol komplex budov v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, v ktorom sídli niekoľko zahraničných diplomatických misií vrátane izraelského veľvyslanectva.
Jedenásť osôb je stále nezvestných po tom, čo salva iránskych rakiet zasiahla mesto Bejt Šemeš v centrálnom Izraeli. Záchranári doteraz potvrdili deväť mŕtvych a 45 zranených. Pátracie operácie na mieste prebiehajú. Vzdušný priestor nad Iránom, Izraelom, Spojenými arabskými emirátmi, Katarom, Kuvajtom a Bahrajnom zostáva uzatvorený.
Nahlásiť chybu v článku