Konflikt sa rozširuje naprieč Perzským zálivom: Hlásia desiatky mŕtvych aj zasiahnutú štátnu televíziu

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Iránska štátna televízia neskôr oznámila, že bola terčom jedného z útokov.

V nedeľu večer pokračovali útoky Izraela a Spojených štátov na ciele v Iráne, pričom sériu mohutných výbuchov hlásia z iránskeho hlavného mesta Teherán. Terčom úderu bola podľa vlastného vyjadrenia iránska štátna televízia. V útokoch na ciele naprieč krajinami Perzského zálivu pokračoval v priebehu nedele aj Irán.

TASR o tom píše podľa agentúry AFP. Podľa spravodajcov AFP Teheránom otriasli tri explózie okolo 20.30 h miestneho času (18.00 h SEČ). Tlačová agentúra ISNA tiež informovala o „niekoľkých“ výbuchoch na východe a severovýchode Teheránu.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Merz očakáva pád režimu v Iráne: Žiada prípravu scenárov s USA a Európou, varuje pred rizikami odvety
2.
Apel na svetových lídrov: Blanár sa postavil proti vojenskej sile, žiada rešpektovanie Charty OSN
3.
Dáta za 25 eur teraz bezplatne: Slovenský operátor spustil špeciálnu akciu. Zistite, či máte nárok
Zobraziť všetky články (48)

Zasiahnutá bola aj štátna televízia

Iránska štátna televízia neskôr oznámila, že bola terčom jedného z útokov. Jej vysielanie však nebolo prerušené. „Technický tím vyhodnocuje škody,“ uviedol štátny vysielateľ, ktorý sa stal terčom úderu aj počas júnovej 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom.

Iránske média popoludní informovali o 43 mŕtvych príslušníkoch bezpečnostných zložiek, ktorí zahynuli pri útoku na veliteľstvo pohraničnej stráže v západoiránskom meste Mehrán. Nové útoky hlásia aj z mesta Arbíl v Irackom Kurdistane, kde sú nasadené americké jednotky.

Novinár agentúry AFP v blízkosti amerického konzulátu uviedol, že mestom otriasli silné výbuchy. Fotograf francúzskej agentúry pohybujúci sa neďaleko miestneho letiska, kde sú rozmiestnené koaličné jednotky pod vedením USA, uviedol, že protivzdušná obrana zachytáva útoky.

Útoky hlásia aj ďalšie krajiny regiónu

Saudská Arábia tvrdí, že popoludní zneškodnila iránske rakety, ktorých cieľom bolo medzinárodné letisko v Rijáde a Letecká základňa princa Sultána, kde sa nachádza americký vojenský personál. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj z nemenovanej krajiny Perzského zálivu, ktorý bol o tejto záležitosti informovaný.

Výbuchy v priebehu dňa hlásili aj z katarskej Dauhy, bahrajnskej Manámy a Dubaja. Irán tiež v nedeľu pravdepodobne zasiahol komplex budov v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, v ktorom sídli niekoľko zahraničných diplomatických misií vrátane izraelského veľvyslanectva.

Jedenásť osôb je stále nezvestných po tom, čo salva iránskych rakiet zasiahla mesto Bejt Šemeš v centrálnom Izraeli. Záchranári doteraz potvrdili deväť mŕtvych a 45 zranených. Pátracie operácie na mieste prebiehajú. Vzdušný priestor nad Iránom, Izraelom, Spojenými arabskými emirátmi, Katarom, Kuvajtom a Bahrajnom zostáva uzatvorený.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Blanár aktivoval evakuačné plány: Prezradil, kedy nastane repatriácia Slovákov zo zasiahnutých krajín

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac