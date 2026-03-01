Blanár aktivoval evakuačné plány: Prezradil, kedy nastane repatriácia Slovákov zo zasiahnutých krajín

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Vzdušný priestor je uzavretý, lety stoja.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripravuje všetky varianty možnej prepravy slovenských občanov z krízovej oblasti Blízkeho východu vrátane prípadnej repatriácie, ale až keď to umožní bezpečnostná situácia.

Intenzívne pracuje spolu s ministerstvami vnútra a obrany na príprave plánovaných repatriačných letov z jordánskeho Ammánu a Akaby s plánovanými odletmi hneď po otvorení vzdušného priestoru. SR požiadala o povolenia na prelet krajiny na trase letu a čaká na ich súhlas. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

Aktivované evakuačné plány na ambasádach

Na základe rozhodnutia šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) boli v súvislosti so vzniknutou situáciou na Blízkom východe aktivované evakuačné plány na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch SR v regióne, ktorých realizáciou minister poveril príslušných veľvyslancov.

Foto: TASR – Michal Svítok

„Krízový manažment ministerstva je s ambasádami neustále v intenzívnom kontakte a podľa informácií veľvyslancov priamo z terénu sú všetci zamestnanci, ako aj budovy zastupiteľských úradov v poriadku,“ doplnil minister a súčasne potvrdil, že ministerstvo nateraz neeviduje ani žiadneho zraneného slovenského občana. Vzdušný priestor nad blízkovýchodným regiónom je naďalej uzatvorený a všetky lety sú pozastavené. Blanár zdôraznil, že prvoradým cieľom je bezpečnosť občanov Slovenskej republiky.

Výzva na dobrovoľnú registráciu

Minister zároveň vyzval všetkých občanov SR nachádzajúcich sa v regióne Blízkeho východu, aby sa zaevidovali prostredníctvom webstránky MZVEZ do systému dobrovoľnej registrácie, aby o nich z rezortu vedeli a mohli s nimi udržiavať kontakt. Zdôraznil, že rezort je v pohotovosti, je v kontakte s občanmi, ktorí sa už zaevidovali cez dobrovoľnú registráciu MZVEZ SR, a to prostredníctvom SMS alebo emailov.

Najviac občanov SR je momentálne zaregistrovaných v Spojených arabských emirátoch, kde ministerstvo eviduje takmer 2300 Slovákov. V Katare je registrovaných vyše 200 občanov SR, v Jordánsku 195, 100 slovenských občanov sa nachádza v Izraeli, 60 v Saudskej Arábii a po 20 v Bahrajne a Kuvajte. Počet Slovákov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie.

Cestovné odporúčania a núdzové kontakty

Ministerstvo vyzýva občanov, aby necestovali do viacerých krajín Blízkeho východu. Cestovné odporúčanie 3. stupňa – necestovať alebo necestovať do určitých oblastí – platí aktuálne pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Cestovné odporúčanie 4. stupňa – opustiť krajinu – je v platnosti pre Irán, Irak a Izrael.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty americké spolu s Izraelom v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne.

Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené aj v ďalších iránskych mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu. Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe.

