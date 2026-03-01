Konflikt na Blízkom východe zasiahol aj Bratislavu: Slováci čakajú na návrat. Čo robiť, ak máte zaplatený zájazd

Foto: interez.sk

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Letisko v Bratislave hlási zrušené spoje z Blízkeho východu.

Následky nového vojnového konfliktu na Blízkom východe medzi Izraelom, USA a Iránom sa v menšej miere dotkli aj cestujúcich z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS). Dopravca Smartwings odtiaľ zrušil zatiaľ prílety s dovolenkármi z Maskatu v Ománe v sobotu (28. 2.) a nedeľu večer aj nedeľný dopoludňajší odlet do Dubaja v Spojených arabských emirátoch i polnočný prílet späť.

Vyplýva to z informácií o letoch na webovej stránke bratislavského letiska. Cestovná kancelária Satur v nedeľu informovala, že situáciu na Blízkom východe naďalej nepretržite monitoruje a intenzívne pracuje na všetkých dostupných riešeniach, aby zabezpečila čo najskorší a bezpečný návrat klientov z Dubaja na Slovensko.

Satur monitoruje situáciu, klienti sú v poriadku

„Všetci naši klienti v tejto destinácii sú v poriadku, ubytovaní vo svojich hoteloch a sú s nimi v pravidelnom kontakte naši delegáti,“ uviedla na svojom portáli s tým, že bezpečnosť a starostlivosť o klientov zostávajú jej absolútnou prioritou. Satur už v sobotu informoval, že z bezpečnostných dôvodov zrušil zájazdy do Maskatu a Dubaja s plánovanými odletmi 28. februára a 1. marca.

Dotknutým cestujúcim ponúka možnosť výberu akéhokoľvek náhradného zájazdu z aktuálnej ponuky vrátane letnej sezóny alebo vrátenie finančných prostriedkov v plnej výške. Ich návrat zabezpečí v najkratšom možnom termíne hneď, ako to bezpečnostná situácia umožní.

„Vzhľadom na dynamický a nepredvídateľný vývoj situácie budeme klientov s neskoršími odletmi informovať individuálne a v dostatočnom predstihu,“ oznámila cestovná kancelária. Ak sú aktuálne v destinácii, majú kontaktovať delegáta, ktorý im poskytne najaktuálnejšie informácie. „Ak je odlet na váš zájazd do niektorej destinácie Blízkeho východu naplánovaný po 1. marci 2026, nie je potrebné nás v tejto chvíli kontaktovať – klientov budeme priebežne informovať podľa ďalšieho vývoja situácie,“ dodala.

Uniqa automaticky predlžuje cestovné poistenie

Poisťovňa Uniqa pre napätú bezpečnostnú situáciu v Iráne, Izraeli a ďalších častiach Blízkeho východu odporúča všetkým klientom, ktorí plánovali cestovať alebo sa už v danom regióne nachádzajú, dôsledne sledovať oficiálne odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré pravidelne aktualizuje cestovné odporúčania.

Foto: SITA/AP

„V dôsledku zrušených letov na Blízkom východe mnohí cestujúci uviazli v destináciách alebo na letiskách dlhšie, než plánovali,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová. Preto cestovné poistenie všetkých dotknutých klientov automaticky predlžuje bez poplatkov až do ich návratu domov.

„Opatrenie platí pre každého, komu sa pobyt predĺžil pre zrušený alebo posunutý let v dôsledku eskalácie konfliktu na Blízkom východe a mal v čase plánovaného návratu aktívne cestovné poistenie Uniqa,“ upozornila. Poistná ochrana podľa nej trvá nepretržite až do bezpečného návratu vrátane krytia zdravotnej starostlivosti a asistenčných služieb v zahraničí.

