Konečne sa dočkali toho, čo od tejto šou od začiatku chceli. Divákom Farmy sa nové pravidlá veľmi pozdávajú

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Alenka sa rozhodla dupnúť si a napraviť nespravodlivosť, ktorú si na statku všimla.

Farma s témou „Prekliate dedičstvo“ sa už od začiatku líšila od predošlých sérií najmä Amuletom Zlatej salamandry a delením na Dedičov a Vydedených. Vo svojej podstate však ostávala rovnaká, keďže si súťažiaci museli statok budovať sami a postupne dostávali viac zvierat, viac povinností, ale tiež viac jedla.

Novým farmárom týždňa je Miňo, zatiaľ čo sluhami sa stali Robo a Alenka. S týmito „personálnymi“ zmenami však dochádza aj k ďalším, a to k zmene pravidiel. Muži, ktorí tvrdo pracujú, sa totiž sťažovali, že nedostávajú dostatok jedla a Roman na rovinu povedal, že sa mu nepáči, že farmárky, ktoré skoro nič nerobia, si naberajú najväčšie porcie. Alenka sa preto rozhodla dupnúť si a napraviť nespravodlivosť, ktorú si tiež na statku všimla.

Bez práce nie sú koláče

Alenka sa rozhodla poistiť sa a už viac nenechá farmárky, aby si sami nabrali obed a potom si šli s plnými bruchami spokojne ľahnúť. Namiesto toho ako slúžka každému naberie adekvátnu porciu a ako prví dostanú jedlo muži. Farmárky s tým samozrejme spokojné neboli, no Alenka zahlásila, že jej je to jedno.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Keďže sa už pred začiatkom novej série diváci sťažovali, že Farma už nie je taká ako kedysi a že viac v nej ide o alkohol a zábavu, než o poctivú prácu, bolo hneď jasné, že ich táto zmena poteší. Uprednostňuje totiž tých, ktorí najviac pracujú a namiesto delenia podľa taktík sa delia podľa zásluh.

Aj zo súčasných komentárov divákov hneď vyplynulo, že to bola dlho očakávaná zmena: „Konečne zakročila Alenka. Fandím jej, aby to vyhrala,“ alebo „Konečne,“ alebo „Správne.“

Medzi reakciami sa pritom viackrát zopakovalo známe slovenské príslovie. „Super, spravodlivé riešenie – bez práce nie sú koláče, česť výnimkám,“ písal niekto. Kto si doteraz užíval najviac „koláčov“ je podľa nich jasné. „Samozrejme, tie, ktoré robia najmenej, žerú najviac,“ skonštatovala diváčka a ďalšie rovno konkretizovali: „Miša nerobí, tak nech neje,“ alebo „Áno, veď Miša nič nerobí, len žerie.“

