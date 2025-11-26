Z uniformy pred kamery. Adam Bardy prezradil, čo ho v skutočnosti priviedlo k herectvu

Sú chvíle, keď život človeka zavedie tam, kde to najmenej čaká. Herec Adam Bardy je príkladom toho, ako sa veľké životné zmeny môžu začať celkom obyčajnou náhodou.
Adam pre magazín Báječná žena odhalil, že jeho profesijná cesta nebola od začiatku jasne nasmerovaná. Z armády a modelingu sa totiž dostal až k herectvu, ktoré sa napokon stalo jeho vášňou a pracovným domovom.
Náhoda, ktorá mu prevrátila život
Ozbrojené sily a televízne kamery majú len málo spoločného, no Adam už dávno zistil, že nečakané situácie môžu byť tým najlepším impulzom. „Úplnou náhodou. Pôsobil som totiž nielen ako vojak, ale aj v modelingovej agentúre. A keďže začali televízie ‚loviť‘ aj v týchto vodách a hľadali nové tváre, zastihlo to aj mňa,“ prezradil herec, ktorý spočiatku o účinkovaní na obrazovke vôbec neuvažoval.
Napokon však pochopil, že zmena mu prospieva. „Ale priznám sa, nevidel som sa v tejto profesii a asi som sa tomu spočiatku aj bránil. Ale časom som zistil, že keď sa dostanem do mierneho až vysokého nepohodlia, tak skúšam, pokiaľ mám hranice. Som ako taký otužilec a nové prostredie ma láka. Robím všetko preto, aby som sa v ňom cítil dobre. A toto bola pre mňa výzva…“
