Komentáre už iba so skutočným menom. Nový návrh by ukončil anonymitu na internete

Foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
Čoraz viac európskych lídrov varuje pred anonymitou na internete. Najnovšie sa pridal nemecký kancelár Merz.

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na ukončenie anonymity na internete a povedal, že používatelia sociálnych sietí by mali uverejňovať príspevky pod svojimi skutočnými menami. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Chcem vidieť skutočné mená na internete. Chcem vedieť, kto (čo) hovorí,“ povedal Merz v stredu večer na podujatí, ktoré zorganizovala jeho Kresťanskodemokratická únia (CDU) v meste Trier na západe krajiny.

V politike sa zapájame do debát v našej spoločnosti pod našimi skutočnými menami a bez masiek. To isté očakávam od všetkých, ktorí kriticky hodnotia našu krajinu a našu spoločnosť,“ uviedol.

Liberálna demokracia v ohrození

Merz kritizoval obhajcov anonymity na internete. Povedal, že „často ide o ľudí, ktorí z tieňa anonymity vyžadujú od ostatných čo najväčšiu transparentnosť“. Kancelár varoval, že liberálna demokracia je ohrozená.

Dodal, že podcenil mieru, do akej môžu byť algoritmy a umelá inteligencia využité na cielené ovplyvňovacie kampane. Podľa neho umožňujú takéto nástroje manipulovať s názormi a podkopávať základy slobodnej spoločnosti.

Ilustračná foto: Unsplash (Panos Sakalakis)

Zároveň upozornil na vysokú mieru aktivity detí a tínedžerov na sociálnych sieťach. Predtým v politickom podcaste Machtwechsel povedal, že je otvorený návrhom na obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam. Poukázal na obavy, že nadmerný čas strávený pred obrazovkami má vplyv na vývoj mladých ľudí.

Pred piatkovým kongresom CDU jedna z regionálnych pobočiek strany navrhla obmedziť prístupnosť sociálnych sietí ako Instagram, TikTok alebo Facebook pre osoby nad 16 rokov. Jednotlivé platformy by preto museli povinne overovať vek svojich užívateľov. Merz v reakcii vyhlásil, že táto iniciatíva mu je sympatická.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenské deti možno čaká zákaz sociálnych sietí. Šutaj Eštok prezradil aj to, či už zaplatil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac