O zákaze sociálnych sietí pre tínedžerov sa hovorí už aj na Slovensku: Od tohto veku ich chcú obmedziť

Ilustračná foto: SITA/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Téma by podľa Šutaja Eštoka mala byť predmetom ďalšej politickej diskusie.

Zákaz sociálnych sietí pre deti je témou, ktorá spoločnosťou rezonuje už dlhé roky. Až teraz však postupne prichádzajú rôzne radikálne opatrenia a jednotlivé krajiny prichádzajú s vlastnými zákonmi. Zaostávať zrejme nechce ani Slovensko, hoci sa tak už dávno stalo.

Tému spomínal napríklad Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra a predseda strany Hlas-SD. Zakázať by sa podľa ministra mali sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov. Téma by podľa neho mala byť predmetom ďalšej politickej diskusie. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

Opozičné KDH následne dnes vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za „primárny nádor“ duševného zdravia. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predseda hnutia Milan Majerský, poslanci Národnej rady (NR) SR Ján Horecký a Peter Stachura a europoslankyňa Miriam Lexmann (všetci KDH).

Žiadne konkrétne riešenia

„Vyzývame vládu a vyzývame príslušné rezorty, aby neostali iba pri konštatovaní toho, čo už dávno vieme, ale aby prišli s riešeniami,“ apeloval Horecký. Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore podľa hnutia nepriniesol žiadne náznaky systémových opatrení na reguláciu sociálnych sietí.

Foto: TASR – Martin Baumann

Majerský poukázal na štatistiky, podľa ktorých je 46 percent detí vo veku od 13 do 17 rokov na sociálnych sieťach neustále, štvrtina detí vykazuje znaky závislosti od sociálnych sietí a tlak zo sociálnych sietí je identifikovaný ako jedna z najväčších príčin problémov duševného zdravia u deti a mladistvých.

Stachura v tejto súvislosti upriamil pozornosť na nedávno zverejnené štatistiky týkajúce sa pokusov o samovraždu. „Za šesť rokov, od roku 2019 do roku 2024, bolo zaznamenaných viac ako 1500 pokusov o samovraždu u detí a mladistvých do 18 rokov,“ priblížil. Poukázal pritom na psychické problémy spôsobené sociálnymi sieťami.

Diskusia na úrovni EÚ

Vláda však prednedávnom prišla s iným zákazom, a to so zákazom mobilných telefónov na školách. Zákaz mobilných telefónov od 1. januára 2025 hodnotia riaditelia škôl veľmi pozitívne. Podľa ich spätnej väzby kolektívy začínajú viac žiť, deti sa počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR.

Doplnil, že s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súčasnosti diskutujú o tom, aby mohli po roku implementácie urobiť merania podľa ich medzinárodnej metodiky. „Naším cieľom je, aby sme vedeli porovnať dosah tohto opatrenia aj s inými krajinami. Z takýchto dát sme vychádzali aj my, aby sme sa dokázali nejako porovnávať,“ vysvetlil s tým, že do konca školského roka by mal byť vypracovaný komplexný prieskum, ktorý prinesie presnejšie dáta.

Drucker zároveň uviedol, že na úrovni ministrov školstva v rámci Rady Európskej únie sa už približne rok a pol diskutuje aj o regulácii sociálnych sietí. Tá si podľa neho vyžaduje spoluprácu aj s veľkými technologickými spoločnosťami a Slovensko sa v tejto oblasti koordinuje s ostatnými členskými štátmi Európskej únie.

„Slovenská republika a súčasná vláda podporujú reguláciu prístupu k sociálnym sieťam. Formálne určité obmedzenia existujú už dnes, problémom je však ich reálna funkčnosť. Výziev je preto v tejto oblasti viacero, no sociálne siete dnes vnímame ako výrazne rušivý a problematický element, ktorý, sa mi zdá, prináša už viac negatívneho ako pozitívneho,“ dodal.

