Slovenské deti možno čaká zákaz sociálnych sietí. Šutaj Eštok prezradil aj to, či už zaplatil 90-tisíc eur

Foto: ilustračné, Pexels / SITA AP Photo/Petr David Josek

Michaela Olexová
TASR
Ešte nezaplatil vyše 90-tisíc eur podľa rozsudku v spore so skupinou policajtov známou ako čurillovci.

Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok si želá, aby sa všetci traja koaliční partneri k sebe správali tak, že sa dokážu rešpektovať a riešiť podstatné témy. „Tak, ako to ukázali včera traja najvyšší ústavní činitelia,“ poznamenal. To je podľa jeho slov to, čo od vlády očakáva celá spoločnosť. Šutaj Eštok to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

„To bolo stretnutie, ktoré ukázalo to, čo ľudia od nás očakávajú, čo aj celá spoločnosť očakáva, že politici budú hľadať konsenzus, že budú hľadať zmierenie. Aj traja najvyšší ústavní činitelia ukázali, že ľudia od nás neočakávajú to, že sa budeme hádať ani v koalícii,“ povedal líder Hlasu na margo sobotného (10. 1.) spoločného obeda troch najvyšších ústavných činiteľov.

Myslí si, že najmä predseda koaličnej SNS Andrej Danko často vyťahuje zástupné témy, ktoré Šutaj Eštok vníma ako nepodstatné. „Nemám absolútne žiadny dôvod na to ani reagovať,“ poznamenal.

Prijíma ospravedlnenie Fica, premiér si mal priznať chybu

Deklaroval, že prípadné rozdielne názory či otázky budú koaliční partneri riešiť za zatvorenými dverami. S premiérom a šéfom koaličného Smeru-SD Robertom Ficom si podľa jeho slov vydiskutoval jeho kroky pri odvolávaní bývalého podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.

Fico podľa neho priznal, že konal príliš rýchlo a uznal si chybu. „Z mojej strany bolo toto ospravedlnenie prijaté, rešpektujem ho a verím, že takéto veci sa v budúcnosti diať už nebudú,“ doplnil.

Foto: TASR – Martin Baumann

Šutaj Eštok potvrdil, že Hlas-SD pôjde do budúcich parlamentných volieb ako autonómna strana a nebude sa spájať do žiadnych koalícií. Na určovanie budúceho lídra kandidátky vidí ešte čas. Zároveň uviedol, že má ambíciu dostať stranu na rovnaké percento preferencií ako pred poslednými parlamentnými voľbami.

Prípadnú povolebnú spoluprácu s Republikou nepotvrdil, ani nevylúčil. Ak by nejaký primátor Hlasu išiel do nadchádzajúcich komunálnych volieb s podporou Republiky, nebude to zakazovať. Šutaj Eštok zároveň zopakoval, že nemá ambíciu vylúčiť zo strany Jána Ferenčáka, ktorý v decembri minulého roka opustil poslanecký klub Hlasu.

Šéf Hlasu-SD zároveň uviedol, že ešte nie je rozhodnuté, kto nahradí Ferenčáka na poste predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. „Máme viacerých poslancov, ktorí sú aj členmi európskeho výboru. Myslím si, že nájdeme veľmi dôstojného predsedu,“ povedal.

Zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov

Potvrdil tiež, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) bude dočasne viesť Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, až kým nebudú dokončené všetky potrebné audity a začaté úlohy. „Následne si aj my v rámci politickej strany Hlas povieme, ako ďalej obsadiť tento rezort a najmä to, ako definovať jeho kompetencie, rolu a jeho úlohy,“ doplnil.

V tomto roku bude podľa Šutaja Eštoka prioritou strany naďalej pomáhať ľuďom, ktorým sa na Slovensku žije ťažko. Výzvou bude najmä naštartovanie ekonomického rastu. Strana sa chce podľa neho zamerať napríklad na daňovo-odvodové uvoľnenia pre isté skupiny i pokračovať v reforme ministerstva práce.

Venovať sa chce aj opatreniam na ochranu kritickej infraštruktúry, zakázať by sa tiež podľa ministra mali sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov.

Ilustračná foto: Pexels

V rámci svojho rezortu chce pokračovať najmä v stabilizácii Policajného zboru SR.

Šutaj Eštok podľa svojich slov ešte nezaplatil vyše 90-tisíc eur podľa rozsudku v spore so skupinou policajtov známou ako čurillovci.

„Verím, že v rámci odvolacieho konania k žiadnemu takému zaplateniu nedôjde,“ poznamenal s tým, že účet už zablokovaný nemá.

