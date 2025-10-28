Koalícia schválila zákon, z ktorého si robil žarty celý národ: Toto je rýchlosť, ktorou môžete ísť po chodníku

Národná rada SR dnes schválila novelu zákona o cestnej premávke, za ktorou stojí koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD). Novela obsahuje viacero dôležitých zmien o ktorých si môžete prečítať v našom článku, no schválila sa aj jedna bizarná zmena, ktorá sa stane vďačným objektom rôznych meme.
Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
Od budúceho roka
„Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
@plazboys Ako budú podľa vás merať rýchlosť chôdze ? #fyp #czsk #foryou ♬ original sound – Plážoví chalani
