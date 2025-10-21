Koalícia chce opäť zasahovať do Trestného zákona: SNS hovorí o nespravodlivosti a nespokojnosti s ministrom Suskom

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SNS chce zmeniť zákony, ktoré považuje za nespravodlivé.

Vláda Roberta Fica sa opäť púšťa do diskusií o Trestnom zákone. Len niekoľko mesiacov po tom, čo koalícia schválila kontroverznú novelu, ktorá zmiernila tresty pre korupčníkov a zlodejov, prichádzajú signály, že chystá ďalšie zmeny.

Ako informoval Denník N, predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko vo svojom nedeľnom videu priznal, že v koalícii rastie nespokojnosť s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer). Tvrdí, že minister nerobí dosť pre zásadnú reformu trestných kódexov. „V koalícii panuje veľká nespokojnosť, že sa nerobia zásadnejšie úpravy. Chceme pripraviť zákon, ktorý odstráni zrúdnosti dnešného systému,“ vyhlásil Michelko.

Kritika väzby aj špeciálneho súdu

Michelko sa odvolal aj na prípad internetového extrémistu Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémizmu a zverejňovania osobných údajov. Už šesť mesiacov je vo väzbe, čo považuje predseda klubu SNS za „nonsens“.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

„Ak by niekto hádzal zápalné fľaše, bolo by to jasné, ale väzba za niečo takéto je absurdná,“ povedal. Zároveň dodal, že Špecializovaný trestný súd považuje za „chorý prvok“, ktorý by podľa neho nemal existovať. SNS tak zvažuje zákonné úpravy, ktoré by obmedzili jeho právomoci alebo ho úplne zrušili.

Politici sa necítia „komfortne“

Michelko zároveň naznačil, že nespokojnosť s justíciou pramení aj z osobných skúseností niektorých politikov, ktorí sami čelia trestným stíhaniam. „Sú poslanci, ktorí sa necítia komfortne, pretože sú stále stíhaní. Takéto zákony ich nechránia dostatočne,“ vyhlásil.

Bombic, ktorý je známy šírením nenávisti a podporou politikov Smeru, je vo väzbe na rozhodnutie Najvyššieho súdu. Tvrdí, že jeho stíhanie je politicky motivované. Práve jeho prípad sa stal symbolom, ktorý opäť rozvíril diskusiu o hraniciach slobody prejavu, justičnej nezávislosti a politickom vplyve na súdnictvo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico o rozsudku Cintulu: Odpustil som mu, no jeho učitelia vykrikujú na námestiach. Varoval aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac