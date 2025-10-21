Koalícia chce opäť zasahovať do Trestného zákona: SNS hovorí o nespravodlivosti a nespokojnosti s ministrom Suskom

Vláda Roberta Fica sa opäť púšťa do diskusií o Trestnom zákone. Len niekoľko mesiacov po tom, čo koalícia schválila kontroverznú novelu, ktorá zmiernila tresty pre korupčníkov a zlodejov, prichádzajú signály, že chystá ďalšie zmeny.
Ako informoval Denník N, predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko vo svojom nedeľnom videu priznal, že v koalícii rastie nespokojnosť s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer). Tvrdí, že minister nerobí dosť pre zásadnú reformu trestných kódexov. „V koalícii panuje veľká nespokojnosť, že sa nerobia zásadnejšie úpravy. Chceme pripraviť zákon, ktorý odstráni zrúdnosti dnešného systému,“ vyhlásil Michelko.
Kritika väzby aj špeciálneho súdu
Michelko sa odvolal aj na prípad internetového extrémistu Daniela Bombica, ktorý je obžalovaný z extrémizmu a zverejňovania osobných údajov. Už šesť mesiacov je vo väzbe, čo považuje predseda klubu SNS za „nonsens“.
„Ak by niekto hádzal zápalné fľaše, bolo by to jasné, ale väzba za niečo takéto je absurdná,“ povedal. Zároveň dodal, že Špecializovaný trestný súd považuje za „chorý prvok“, ktorý by podľa neho nemal existovať. SNS tak zvažuje zákonné úpravy, ktoré by obmedzili jeho právomoci alebo ho úplne zrušili.
Politici sa necítia „komfortne“
Michelko zároveň naznačil, že nespokojnosť s justíciou pramení aj z osobných skúseností niektorých politikov, ktorí sami čelia trestným stíhaniam. „Sú poslanci, ktorí sa necítia komfortne, pretože sú stále stíhaní. Takéto zákony ich nechránia dostatočne,“ vyhlásil.
Bombic, ktorý je známy šírením nenávisti a podporou politikov Smeru, je vo väzbe na rozhodnutie Najvyššieho súdu. Tvrdí, že jeho stíhanie je politicky motivované. Práve jeho prípad sa stal symbolom, ktorý opäť rozvíril diskusiu o hraniciach slobody prejavu, justičnej nezávislosti a politickom vplyve na súdnictvo.
