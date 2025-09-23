Daniel Bombic nepresvedčil sudcov: Naďalej ostáva vo väzbe

Foto: TASR (Ondrej Hercegh)

Nina Malovcová
TASR
Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla Mária Horáková zo ŠTS.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal ešte začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Obžaloba zahŕňa viacero závažných skutkov

Taktiež pre zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

svg%3E
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ďalej pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Bombic je momentálne stíhaný väzobne.

Bombic je stíhaný väzobne

Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica.

Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

