Klienti známej banky si priplatia: Zmena cenníka zasiahne najmä jednu kategóriu ľudí

Klientov Tatra banky čakajú od konca marca zmeny, ktoré pocítia najmä fanúšikovia hotovostných platieb. Banka upravuje svoj cenník a viaceré služby zdražejú, najmä tie, ktoré sa realizujú v pobočkách.
Ako upozornil portál Finančný kompas, nový sadzobník nadobudne účinnosť 31. marca 2026 a prinesie kombináciu vyšších poplatkov aj nových možností, ako si ich znížiť.
Hotovosť v pobočke bude drahšia
Najvýraznejšie zdražovanie sa týka hotovostných operácií. Výber hotovosti v pobočke zdražie zo 6 eur na 10 eur, rovnako 10 eur zaplatíte aj za vklad hotovosti treťou osobou. Zvýšia sa aj minimálne poplatky za spracovanie mincí a rozmieňanie bankoviek, ktoré po novom dosiahnu minimálne 10 eur. Banka tým reaguje na rastúce náklady a klientov smeruje k využívaniu bankomatov a digitálnych služieb.
Zmeny sa dotknú aj platobných kariet, kde stúpnu poplatky pri bežných aj prémiových kartách. Napríklad pri karte Visa Platinum sa poplatok zvýši z 20 eur na 30 eur. Naopak, pri hypotékach dôjde k miernemu zlacneniu služby spojenej s katastrom, kde poplatok klesne z 30 eur na 20 eur.
Banka zvýhodní aktívnych klientov
Úpravy sa dotknú aj Programu odmeňovania. Po novom sa doň započítajú aj vyššie vklady od 20 000 eur či investovanie cez platformu InvestQ. Klienti, ktorí banku využívajú aktívne alebo majú vyššie úspory, si tak môžu znížiť poplatok za vedenie účtu.
Zmeny zapadajú do širšieho trendu v bankovom sektore. Hotovostné operácie sú čoraz drahšie, zatiaľ čo digitálne služby a investovanie banky zvýhodňujú. Klienti, ktorí ostanú pri návštevách pobočiek, zaplatia viac. Tí, ktorí prejdú na online služby, môžu, naopak, ušetriť.
