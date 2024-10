Nela Pocisková prezradila, aká je mama. Nebojí sa ísť do extrémov, v tomto ju rodičovstvo zmenilo

Zatiaľ čo ona preštudovala množstvo kníh o detskom vývine a psychológii, Filip bol viac ten, kto sa držal pri zemi. Obaja majú doma dcérku Lianku a syna Hektora, ktorí im robia radosť. Nela sa však priznala, že je extrémnou perfekcionistkou, čo sa odrazilo nielen v práci, ale i vo výchove detí.

Talentovaná speváčka a herečka Nela Pocisková to rozhodne nemala ľahké. Hoci v súčasnosti je slávna a žne úspechy, predchádzalo tomu náročnejšie obdobie, kedy musela vyhľadať odborníka, ako sme písali v predošlom článku. Prepadol ju stres a úzkosť, už v 14 rokoch musela dospieť a postaviť sa na vlastné nohy.

Deti ju stopli

Svoju prácu sa snaží odviesť čo najlepšie, no miestami to preháňa. Aj to naznačila Nela Pocisková v rozhovore v novej epizóde relácie Ide o nás pre portál Pravda, v ktorom otvorene prehovorila o prílišnej snahe byť perfektná za každých okolností. Hoci podľa jej slov ide o príšernú vlastnosť, vyriešili to jej deti, ktoré speváčku a herečku viac pribrzdili.

„Je veľmi ťažké s tým žiť. Nestačí ísť na 100 %, ja musím ísť na 250 %. Ak tam nie je 250, niečo je zlé a idem sa za to ubičovať. A ťažko sa s tým pracuje…” vyšla s pravdou von Nela. V boji s extrémnym perfekcionizmom pomohli Hektor a Lianka, ktorí jej otvorili oči. Mala čas zastaviť sa a uvedomiť si, čo je vlastne naozaj dôležité.

„Ostala som dosť dlhú chvíľku doma, tak som mala čas sa upokojiť a pozrieť sa na tú svoju prácu s odstupom. Dali mi však najmä to, že kde je vlastne ten zmysel, že čo ja tu riešim. Dôležité je vlastne to, že keď prídem domov a tá Lianka sa na mňa zavesí a povie, že ma má rada…” povedala speváčka, podľa ktorej síce ide o klišé, ale dáva jej to veľkú istotu a hlavne bezpečie, že sa má kam vrátiť.

Perfekcionizmus v rodičovstve