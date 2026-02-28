Kde je iránsky vodca Chameneí? Existujú náznaky, že je už po smrti

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Šéf iránskej diplomacie však v rozhovore pre stanicu ABC News povedal, že podľa jeho informácií je Chameneí nažive.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že izraelské sily pri útokoch na Irán zničili sídlo najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Existuje podľa neho čoraz viac náznakov, že Chameneí je už po smrti.

Jeho slová sú v rozpore s tvrdením iránskeho ministra zahraničných vecí, ktorý predtým uviedol, že najvyšší vodca je nažive. TASR tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Guardian.

Na Chameneího rezidenciu zhodili 30 bômb

„Dnes ráno bol pri silnom prekvapivom údere zničený komplex tyrana Alího Chameneího v centre Teheránu a existuje mnoho náznakov, že tento tyran už nie je nažive,“ povedal Netanjahu vo vyhlásení odvysielanom v televízii.

O zničení Chameneího rezidencie v sobotu popoludní informoval denník New York Times. Podľa izraelskej televízie Kešet 12 naň zhodili 30 bômb.

Ilustračná foto: SITA/AP

„Alí Chameneí bol v podzemí, ale pravdepodobne nie vo svojom vlastnom bunkri,“ povedal bez uvedenia zdroja Amit Segal z Kešet 12, ktorý je podľa AFP známy blízkym vzťahom s Netanjahuom.

Izraelský premiér ďalej v prejave uviedol, že Izrael zlikvidoval veliteľov Zboru islamských revolučných gárd (IRGC), vysokých predstaviteľov iránskeho režimu a vysokopostavených ľudí pracujúcich na iránskom jadrovom programe. Vyhlásil tiež, že v nasledujúcich dňoch Izrael „zasiahne tisíce cieľov teroristického režimu“ a v operácii budú podľa jeho slov pokračovať „tak dlho, ako bude potrebné“.

Iráncov Netanjahu vyzval, aby vyšli do ulíc a zvrhli teokratický režim. „Toto je príležitosť niečo urobiť. Neseďte so skríženými rukami, pretože táto chvíľa príde a bude sa od vás žiadať, aby ste masovo vyšli do ulíc, pretože musíte dokončiť prácu a musíte zvrhnúť a odstrániť tento režim,“ odkázal.

