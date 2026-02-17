Kauza Mýtnik má rozsudok po 3 rokoch: Oligarcha Jozef Brhel starší je vinný

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných.
Jozefa Brhela odsúdil na trojročné väzenie s podmienečným odkladom na štyri roky a dostal peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur. Ten zaplatí aj jeho syn v sume 1,2 milióna eur, ktorý dostal takisto podmienečný trest, rovnako ako aj Radko Kuruc a Miroslav Slahučka. Rozsudok nie je právoplatný.
Oligarcha vinu odmieta
Jozef Brhel starší opakovane zdôrazňoval, že sa necíti vinný a trval na tom, že žiadny trestný čin nespáchal. Jeho obhajoba namietala aj voči postupu súdu a tvrdila, že konanie je zaujaté. Prokurátor, naopak, označil obžalobu za dôvodnú a poukázal na rozsiahle dokazovanie, ktoré podľa neho potvrdilo manipulácie pri zákazkách. V záverečnej reči navrhoval nepodmienečné tresty pre hlavných obžalovaných a podmienečné tresty pre ďalších, zároveň aj peňažné tresty zodpovedajúce ich majetkovým pomerom.
Oligarcha bol v kauze Mýtnik odsúdený na štvorročný podmienečný trest a zároveň mu súd uložil historicky najvyšší peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur. Jeho syn dostal rovnako štvorročný podmienečný trest a finančný postih 1,2 milióna eur. Sankcie im boli uložené za pokračovací zločin legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.
