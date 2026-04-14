„Katy Perry ma sexuálne napadla.“ Herečka z kultového seriálu tvrdí, že mlčala takmer 20 rokov

Herečka Ruby Roseová na sociálnych sieťach obvinila popovú speváčku Katy Perry zo sexuálneho napadnutia, ku ktorému malo dôjsť v prestížnom nočnom klube v austrálskom Melbourne. Hovorca speváčky obvinenia rázne odmieta. Označuje ich za „nepravdivé a bezohľadné klamstvá“. Nedávno otvorená kauza znovu otvára diskusiu o neskorých priznaniach, ich dôveryhodnosti, ako aj o dôsledkoch sexuálnej traumy.
„Katy Perry ma sexuálne napadla v nočnom klube Spice Market v Melbourne. Koho zaujíma, čo si myslí,“ napísala Roseová 12. apríla v reakcii pod príspevkom profilu Complex Music, ktorý sa venoval vystúpeniu Justina Biebera na festivale Coachella. Detaily incidentu neskôr opísala v sérii ďalších komentárov.
„Trvalo takmer dve dekády, kým som dokázala prehovoriť.“
Tvrdí, že v osudnú noc sa snažila speváčke vyhýbať, no Katy Perry k nej pristúpila a nevhodným spôsobom narušila jej osobný priestor.
Podľa slov CBC napísala: „(Katy Perry) ma videla sedieť na kolenách mojej najlepšej kamarátky, aby som sa jej vyhla. Zohla sa, stiahla si spodnú bielizeň a začala trieť svoju nechutnú vagínu o moju tvár, až kým som neotvorila oči a nezačala vracať.“
Podľa jej slov o tejto skúsenosti hovorila už v minulosti, no prezentovala ju skôr ako vtipnú „opileckú príhodu“, keďže v tom čase nevedela, ako sa s ňou vyrovnať. Zároveň uviedla, že speváčka jej mala neskôr prisľúbiť pomoc so získaním amerických víz, a preto sa rozhodla dlhé roky mlčať o tom, že incident bol traumatizujúci.
Neskôr svoje vyjadrenie doplnila: „Stalo sa to, keď som mala niečo po dvadsiatke. Dnes mám 40 rokov. Trvalo takmer dve dekády, kým som o tom dokázala prehovoriť verejne. Som však nesmierne vďačná, že som sa dožila momentu, keď som našla svoj hlas. Ukazuje to, koľko vám trauma a sexuálne násilie dokážu vziať. Ďakujem, že ma počúvate.“
