„Katy Perry ma sexuálne napadla.“ Herečka z kultového seriálu tvrdí, že mlčala takmer 20 rokov

ruby rose a katy perry

Foto: MovieStillsDB

Michaela Olexová
Hviezda obľúbeného seriálu Orange Is the New Black uviedla, že tému otvára pre verejnosť po takmer dvadsiatich rokoch.

Herečka Ruby Roseová na sociálnych sieťach obvinila popovú speváčku Katy Perry zo sexuálneho napadnutia, ku ktorému malo dôjsť v prestížnom nočnom klube v austrálskom Melbourne. Hovorca speváčky obvinenia rázne odmieta. Označuje ich za nepravdivé a bezohľadné klamstvá“. Nedávno otvorená kauza znovu otvára diskusiu o neskorých priznaniach, ich dôveryhodnosti, ako aj o dôsledkoch sexuálnej traumy.

„Katy Perry ma sexuálne napadla v nočnom klube Spice Market v Melbourne. Koho zaujíma, čo si myslí,“ napísala Roseová 12. apríla v reakcii pod príspevkom profilu Complex Music, ktorý sa venoval vystúpeniu Justina Biebera na festivale Coachella. Detaily incidentu neskôr opísala v sérii ďalších komentárov.

Upozornenie: Nasledujúci text obsahuje opis aktu údajného sexuálneho napadnutia, ktorý môže byť pre niektorých čitateľov znepokojujúci.

„Trvalo takmer dve dekády, kým som dokázala prehovoriť.“

Tvrdí, že v osudnú noc sa snažila speváčke vyhýbať, no Katy Perry k nej pristúpila a nevhodným spôsobom narušila jej osobný priestor.

Podľa slov CBC napísala: „(Katy Perry) ma videla sedieť na kolenách mojej najlepšej kamarátky, aby som sa jej vyhla. Zohla sa, stiahla si spodnú bielizeň a začala trieť svoju nechutnú vagínu o moju tvár, až kým som neotvorila oči a nezačala vracať.“

screenshot
Reprofoto: Threads

Podľa jej slov o tejto skúsenosti hovorila už v minulosti, no prezentovala ju skôr ako vtipnú „opileckú príhodu“, keďže v tom čase nevedela, ako sa s ňou vyrovnať. Zároveň uviedla, že speváčka jej mala neskôr prisľúbiť pomoc so získaním amerických víz, a preto sa rozhodla dlhé roky mlčať o tom, že incident bol traumatizujúci.

Neskôr svoje vyjadrenie doplnila: „Stalo sa to, keď som mala niečo po dvadsiatke. Dnes mám 40 rokov. Trvalo takmer dve dekády, kým som o tom dokázala prehovoriť verejne. Som však nesmierne vďačná, že som sa dožila momentu, keď som našla svoj hlas. Ukazuje to, koľko vám trauma a sexuálne násilie dokážu vziať. Ďakujem, že ma počúvate.“

Tvrdenia sú podľa zástupcu speváčky nepravdivé a bezohľadné klamstvá

