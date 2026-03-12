Kamenický hovorí o veľkom úspechu: Na štátnych dlhopisoch sa však zatiaľ zarobilo menej, ako čakal

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Petra Sušaninová
TASR
Štátne dlhopisy plánuje už aj na budúci rok.

Projekt predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom je aj vo svojom druhom ročníku veľkým úspechom. Je o tom presvedčený minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Projekt by mal podľa neho pokračovať aj budúci rok.

Zdôraznil, že od spustenia predaja tohtoročnej emisie Dlhopisov pre ľudí v pondelok 2. marca sa už predali cenné papiere za 385 miliónov eur, pričom pôvodne plánovaná suma bola 400 miliónov eur. V prípade vyššieho záujmu sa môže navýšiť na 500 miliónov eur, predávať sa budú do 20. marca. Tento rok sa predávajú dlhopisy pomalšie ako pri pilotnej emisii vlani, podľa Kamenického sa to však dalo očakávať.

„Viete, asi nemôže každý čakať, že každý rok sa to predá za 3,5 dňa. Samozrejme, všetko závisí aj od úrokovej sadzby. My budeme aj budúci rok zvažovať, ako to nastaviť, ale už dnes môžem povedať, že to urobíme určite tak, aby to bolo pre ľudí veľmi výhodné,“ konštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii minister.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Priznáva komplikácie

Tento rok sú obidva typy dlhopisov pre ľudí, dvojročný aj štvorročný, úročené nižšie ako vlani. „My sa pozeráme na to, ako napríklad úročia termínované vklady banky, aby to bolo výhodné. Samozrejme, neprospieva tomuto celému ani situácia, ktorú momentálne máme, tá ropná kríza viac-menej komplikuje aj finančné trhy,“ upozornil Kamenický. Podľa vlastných slov bol prekvapený, že sa predáva lepšie dvojročný ako štvorročný dlhopis, ten s dlhšou splatnosťou je pritom úročený lepšie.

Minister zopakoval, že projekt dlhopisov určených bežným ľuďom nerobí štát prioritne pre svoje financovanie. Ich celková suma totiž predstavuje len veľmi malú časť, približne dvadsatinu celkových ročných pôžičiek štátu. „Tento projekt je práve na to, aby sa ľudia naučili finančnej gramotnosti, aby sme podporili finančnú gramotnosť. A keď príde projekt Únie úspor a investícií, práve na to to bude dobré, aby ľudia už vedeli, ako to majú robiť,“ doplnil Kamenický.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nízke alebo žiadne zhodnotenie: Finančník reaguje na štátne dlhopisy, ktoré vyvolali ošiaľ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac