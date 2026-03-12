Kamenický hovorí o veľkom úspechu: Na štátnych dlhopisoch sa však zatiaľ zarobilo menej, ako čakal

Projekt predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom je aj vo svojom druhom ročníku veľkým úspechom. Je o tom presvedčený minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Projekt by mal podľa neho pokračovať aj budúci rok.
Zdôraznil, že od spustenia predaja tohtoročnej emisie Dlhopisov pre ľudí v pondelok 2. marca sa už predali cenné papiere za 385 miliónov eur, pričom pôvodne plánovaná suma bola 400 miliónov eur. V prípade vyššieho záujmu sa môže navýšiť na 500 miliónov eur, predávať sa budú do 20. marca. Tento rok sa predávajú dlhopisy pomalšie ako pri pilotnej emisii vlani, podľa Kamenického sa to však dalo očakávať.
„Viete, asi nemôže každý čakať, že každý rok sa to predá za 3,5 dňa. Samozrejme, všetko závisí aj od úrokovej sadzby. My budeme aj budúci rok zvažovať, ako to nastaviť, ale už dnes môžem povedať, že to urobíme určite tak, aby to bolo pre ľudí veľmi výhodné,“ konštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii minister.
Priznáva komplikácie
Tento rok sú obidva typy dlhopisov pre ľudí, dvojročný aj štvorročný, úročené nižšie ako vlani. „My sa pozeráme na to, ako napríklad úročia termínované vklady banky, aby to bolo výhodné. Samozrejme, neprospieva tomuto celému ani situácia, ktorú momentálne máme, tá ropná kríza viac-menej komplikuje aj finančné trhy,“ upozornil Kamenický. Podľa vlastných slov bol prekvapený, že sa predáva lepšie dvojročný ako štvorročný dlhopis, ten s dlhšou splatnosťou je pritom úročený lepšie.
Minister zopakoval, že projekt dlhopisov určených bežným ľuďom nerobí štát prioritne pre svoje financovanie. Ich celková suma totiž predstavuje len veľmi malú časť, približne dvadsatinu celkových ročných pôžičiek štátu. „Tento projekt je práve na to, aby sa ľudia naučili finančnej gramotnosti, aby sme podporili finančnú gramotnosť. A keď príde projekt Únie úspor a investícií, práve na to to bude dobré, aby ľudia už vedeli, ako to majú robiť,“ doplnil Kamenický.
Nahlásiť chybu v článku