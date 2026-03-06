Kam ísť, ak by vypukla tretia svetová vojna: Poznáme päť krajín Európy, ktoré by mohli byť najbezpečnejšie

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Útok na Irán
Analýza ukazuje, ktoré krajiny Európy by mohli byť najbezpečnejšie.

Napätie vo svete opäť rastie. Po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán sa objavili nové obavy, že konflikt by sa mohol rozšíriť aj za hranice Blízkeho východu. Diskusie o možnej globálnej vojne tak opäť silnejú a mnohí ľudia sa pýtajú, ktoré krajiny by mohli byť v prípade najhoršieho scenára relatívne najbezpečnejšie.

Britský denník Mirror preto analyzoval európske štáty, ktoré by mohli byť v prípade globálneho konfliktu menej zraniteľné. Rozhodujúcimi faktormi sú najmä dlhodobá neutralita, geografická poloha či stabilné politické prostredie.

Švajčiarsko je dlhodobo symbolom neutrality

Švajčiarsko patrí medzi štáty, ktoré sa tradične držia mimo veľkých vojenských konfliktov. Oficiálne sa už viac než dve storočia nezapojilo do nijakej svetovej vojny a neutralita je jedným zo základných pilierov jeho zahraničnej politiky. Práve tento prístup by mohol znamenať, že krajina by sa snažila zostať mimo prípadného globálneho konfliktu. Nie je totiž členom vojenských blokov, ktoré by sa v prípade vojny stali hlavnými aktérmi.

Írsko sa vojenským konfliktom vyhýba už desaťročia

Ďalšou krajinou, ktorá dlhodobo presadzuje neutralitu, je Írsko. Od druhej svetovej vojny sa snaží držať mimo vojenských konfliktov a nezúčastňuje sa ani na viacerých bezpečnostných alianciách. Kľúčové je aj to, že Írsko nie je členom NATO. Ak by sa Aliancia stala hlavnou vojenskou silou v prípadnom konflikte, krajiny mimo nej by mohli byť menej pravdepodobným cieľom útokov.

Ilustračná foto: Unsplash

Rakúsko má neutralitu zakotvenú v ústave

Rakúsko patrí medzi krajiny, ktoré majú neutralitu priamo zakotvenú v legislatíve. Od roku 1955 je súčasťou ústavy a štát sa vďaka tomu nezapája do vojenských aliancií. Krajina má stabilný politický systém aj silnú ekonomiku. Určitým rizikom je však jej poloha v strede Európy a relatívna blízkosť regiónov, ktoré by sa v prípade konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou mohli stať strategickými oblasťami.

Dánsko je strategickým bodom severu

Dánsko je síce členom NATO, no patrí medzi stabilné a dobre pripravené štáty. Jeho ozbrojené sily majú približne 20 000 profesionálnych vojakov a patria medzi disciplinované armády. Krajina má zároveň strategickú polohu. Kontroluje prístup k Baltskému moru a severnému Atlantiku a spravuje aj Grónsko, ktoré môže mať v prípade veľkého konfliktu významnú strategickú hodnotu.

Portugalsko je na okraji Európy

Medzi potenciálne bezpečnejšie krajiny patrí aj Portugalsko. Nachádza sa na západnom okraji Európy a je geograficky vzdialené od viacerých geopolitických ohnísk napätia v Európe. Hoci je zakladajúcim členom NATO, jeho poloha znamená, že by mohlo byť menej vystavené priamym bojovým operáciám. Portugalsko navyše spravuje aj Azorské ostrovy v Atlantiku, ktoré by v prípade krízy mohli slúžiť ako strategické útočisko.

Ilustračná foto: Pexels

Strach z globálneho konfliktu opäť rastie

Eskalácia napätia na Blízkom východe v posledných dňoch opäť zvýšila obavy z možného širšieho konfliktu. Niektorí zahraniční občania, ktorí sa v regióne nachádzajú, hovoria o výbuchoch a bombardovaní v blízkosti miest, kde sú ubytovaní.

Hoci odborníci upozorňujú, že globálny konflikt zatiaľ nie je bezprostredný, rastúce geopolitické napätie vedie mnohých ľudí k otázkam, ktoré krajiny by mohli byť v prípade najhoršieho scenára najbezpečnejším miestom na život.

