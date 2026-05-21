Neapol hlási zemetrasenie o sile 4,4: Ľudia v panike vybehli do ulíc, epicentrom bol supervulkán

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Podľa oficiálnych údajov sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v oblasti Flegrejských polí (Campi Flegrei).

Juhotalianske mesto Neapol a jeho okolie zasiahlo vo štvrtok skoro ráno silné zemetrasenie s magnitúdou 4,4, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

K otrasom došlo krátko pred šiestou hodinou ráno. Veľké množstvo ľudí v panike vybehlo do ulíc. Podľa oficiálnych údajov sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v oblasti Flegrejských polí (Campi Flegrei). Ide o takzvaný supervulkán, ktorý sa rozprestiera od západnej časti mesta až po ostrov Ischia. Väčšie materiálne škody po otrase zatiaľ neboli hlásené.

Silné otrasy vystrašili ľudí

Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) uviedol, že k zemetraseniu došlo o 05.51 h. Išlo pritom o jedno z najsilnejších v tomto regióne za uplynulé roky, píše DPA.

Flegrejské polia sú oblasťou s vysokou sopečnou aktivitou a početnými menšími otrasmi. Pred rokom tam však namerali aj zemetrasenie s magnitúdou 4,6.

Epicentrum sa teraz podľa dostupných informácií nachádzalo v mori, konkrétne vo vodách v oblasti medzi neapolskými predmestiami Pozzuoli a Bacoli. Otrasy však bolo cítiť aj vo viacerých neapolských štvrtiach. Z preventívnych dôvodov zostane vo štvrtok v meste zatvorených niekoľko škôl. Neapol sa nachádza priamo na úpätí sopky Vezuv a v jej blízkom okolí žijú približne tri milióny ľudí.

Investigatíva o Nadi Marcinko: BBC odhalila nové detaily o Epsteinovej druhej najvýznamnejšej partnerke

