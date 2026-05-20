Ak používate plastové fľaše, zbystrite pozornosť. Odborníci upozorňujú, na čo si dať pozor počas horúčav

Matej Mensatoris
Kristína Hyriaková
Kombinácia slnečného svetla a nápoja v plastovej fľaši môže byť nebezpečná.

Leto je už za rohom a s ním je spojená aj väčšia potreba hydratovať svoje telo. Avšak počas jasných a slnečných dní sa môže stať, že na fľašu s vaším obľúbeným nápojom môže svietiť slnko. Ak používate sklenenú či napríklad kovovú fľašu, tak to nemusí byť veľký problém, je však pravda, že mnohí ľudia radšej siahnu po plastovej fľaši, v ktorej sa nápoj buď predáva, alebo ju jednoducho využívajú, lebo je ľahká a praktická. 

Ak ale nemáte chuť, čo predpokladáme, že veľmi nemáte, piť spolu s nápojom aj zmes potenciálne toxických chemikálií, mali by ste svoju plastovú fľašu držať mimo slnečného svetla. Aspoň to tvrdí štúdia publikovaná v časopise Eco-Environment & Health.

Ako ďalej opisuje štúdiu portál IFL Science, pri vystavení plastovej fľaše slnečnému žiareniu sa látky v plaste degradujú a emitujú širokú škálu prchavých organických zlúčenín.

Jeden glg neublíži, problém je v kumulácii

Pod prchavými organickými zlúčeninami rozumieme chemikálie, ktoré nájdeme v mnohých produktoch. Sú súčasťou palív, rozpúšťadiel, ale tiež farieb alebo čistiacich prostriedkov. Nemožno tvrdiť, že všetky sú automaticky škodlivé, no niektoré môžu mať negatívne účinky na zdravie, a to nielen z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska.

Nájdeme ich tiež v plastoch použitých na výrobu fliaš, ale aj napríklad v obaloch používaných na potraviny.

Čínski vedci v experimente vystavovali rôzne plastové fľaše UVA žiareniu a slnečnému žiareniu. Meraním zistili, že sa z plastov uvoľňovala komplexná zmes prchavých organických zlúčenín. Pri niektorých fľašiach objavili aj vysoko toxické látky, ako je karcinogén hexadekán.

Samozrejme, vždy ide aj o mieru vystavovania. Jeden dúšok takejto vody vám neublíži ani z krátkodobého, ani z dlhodobého hľadiska, avšak dlhodobé požívanie môže prinášať už zdravotné riziko.

Naše zistenia poskytujú dôkazy, že plastové fľaše, keď sú vystavené slnečnému žiareniu, môžu uvoľňovať toxické zlúčeniny predstavujúce zdravotné riziká. Spotrebitelia by si mali byť vedomí týchto rizík, a to najmä tam, kde bývajú fľaše často vystavované slnečnému žiareniu po dlhý čas,“ uvádza v tlačovej správe hlavný autor štúdie Huase Ou z univerzity v meste Ťi-nan.

Vedci vo svojich meraniach zistili, že v jednej PET fľaši vystavenej po dlhšiu dobu slnku, sa nachádza prchavých organických zlúčenín len niekoľko nanogramov. Ide tu ale už o spomínaný kumulatívny efekt pri dlhodobej konzumácii.

Taktiež vedci zistili rozdiely, čo sa týka aj samotných PET fliaš, ktoré testovali. Použitý plast od rôznych výrobcov uvoľňoval tiež rozdielne množstvá prchavých organických zlúčenín, čo súvisí so samotným výrobným procesom PET materiálu.

Uvedomenie si tohto rizika môže mať vplyv na naše zdravie najmä v čase, keď sme v podstate obklopení plastovým materiálom a mikroplastmi, ktoré sa z neho uvoľňujú, pričom tieto častice sa nachádzajú aj v našich organizmoch a vedci zatiaľ netušia, aký vplyv na nás budú mať. No nepredpokladá sa, že by mal byť pozitívny.

