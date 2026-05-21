Festival v dvoch mestách tento rok nebude: Zrušili ho, nedostali rozhodnutie FPU o pridelení financií

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Bez potvrdenia o pridelení financií nie je možné z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti POS vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov s dodávateľmi a účinkujúcimi.

Májový Festival detských folklórnych súborov vo Zvolene a v Krupine tento rok Podpolianske osvetové stredisko (POS) zrušilo. Dôvodom sú financie na jeho organizáciu, rozhodnutie zverejňuje POS na svojej oficiálnej webstránke.

Vo vyhlásení ďalej pripomína, že 19. ročník podujatia sa mal uskutočniť v termíne od 30. do 31. mája. „Dôvodom zrušenia je neobdržanie rozhodnutia z Fondu na podporu umenia (FPU) o pridelení žiadaných finančných prostriedkov,“ podotýka stredisko s tým, že finančná podpora z FPU predstavuje kľúčový pilier rozpočtu podujatia.

Zdôrazňuje, že bez potvrdenia o jej pridelení nie je možné z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti POS vstupovať do záväzných zmluvných vzťahov s dodávateľmi a účinkujúcimi. Osvetové stredisko verí, že s oslovenými účastníkmi festivalu sa stretnú na Festivale detských folklórnych súborov Zvolen v roku 2027.

FPU reaguje

Daniela Jahnová z Fondu na podporu umenia pre TASR uviedla, že FPU nezverejnil rozhodnutie rady v podprograme, v rámci ktorého bola podaná aj predmetná žiadosť o poskytnutie dotácie. A to z dôvodu, že rada fondu ešte nerozhodovala o pridelení dotácií v danom podprograme. „Rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov v podprograme je naplánované na 11. rokovanie rady FPU, ktoré sa uskutoční 27. mája,“ objasnila.

Poznamenala, že rada môže prideľovať financie až po ohodnotení projektov odbornou komisiou FPU, ktorá zasadala v dňoch 15. až 18. mája. Doplnila, že zákonom stanovený termín na rozhodnutie v danej výzve je 17. jún.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Investigatíva o Nadi Marcinko: BBC odhalila nové detaily o Epsteinovej druhej najvýznamnejšej partnerke

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac