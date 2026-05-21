Merz navrhuje pre Ukrajinu nový status: Platila by aj doložka o vzájomnej pomoci EÚ

Lucia Mužlová
TASR
Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút „pridruženého člena“ Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Vyplýva to z listu, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra AFP, píše TASR.

Tento plán, ktorý Merz prvýkrát predostrel minulý mesiac, by ukrajinskému lídrovi umožnil účasť na summitoch bloku, avšak bez možnosti hlasovať. Kyjev by mal svojho zástupcu na najvyššej úrovni v exekutíve Únie, teda v Európskej komisii (EK), ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente.

Kyjev sa snaží urýchliť svoje úsilie o vstup do EÚ

Z návrhu, ktorý Merz načrtol v liste adresovanom predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Antoniovi Costovi, vyplýva, že na Ukrajinu by sa vzťahovala doložka o vzájomnej pomoci spoločenstva a krajina by mohla čerpať prostriedky z určitých častí rozpočtu EÚ.

„Je zrejmé, že vzhľadom na nespočetné množstvo prekážok, ako aj politickú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme schopní prístupový proces dokončiť v krátkom čase,“ napísal Merz. „Predstavujem si politické riešenie, ktoré Ukrajinu okamžite a podstatne priblíži k Európskej únii a jej kľúčovým inštitúciám,“ dodal.

Kyjev sa snaží urýchliť svoje úsilie o vstup do 27-člennej Európskej únie v čase, keď odoláva ruskej invázii, pripomína AFP. Napredovanie v tomto procese blokoval maďarský expremiér Viktor Orbán, no jeho koniec vo funkcii predsedu vlády oživil nádeje Ukrajiny, že by sa mohla posunúť vpred.

Merzov plán však môže naraziť na skepticizmus zo strany ostatných partnerov v EÚ, konštatuje AFP. Kyjev sa usiluje udržať dynamiku smerujúcu k vstupu do Únie a obáva sa, že s navrhovanými prechodnými riešeniami uviazne na „polceste“, dodáva agentúra. Nemecký kancelár napriek tomu trvá na tom, aby sa Ukrajina stala „plnoprávnym členom“, a vyzval na okamžité otvorenie „všetkých vyjednávacích kapitol“.

