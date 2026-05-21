Filmový svet smúti: Zomrel známy herec. Zahral si v Kobre 11 či v Schindlerovom zozname

Roland Brožkovič
Herec zomrel po po krátkej chorobe.

Filmový a seriálový svet zasiahla smutná správa. Vo veku 67 rokov nečakane zomrel uznávaný herec Alexander Held. Slovenskí aj medzinárodní diváci ho môžu poznať z kultových snímok ako Schindlerov zoznam či z komédie Manituova topánka.

Herec zomrel po krátkej chorobe, informuje ZDF. Held bol mimoriadne všestranným umelcom. Svoju kariéru začal v divadle, neskôr sa stal pevnou súčasťou nemeckej televíznej tvorby. Divákov si získal najmä v úlohách dvoch vyšetrovateľov v obľúbených kriminálkach televízie ZDF – ako Karl Hidde v sérii Stralsund a ako Ludwig Schaller v München Mord.

Vyjadril sa aj Erdoğan Atalay

Slováci si ho môžu pamätať aj zo starších dielov legendárneho seriálu Kobra 11. K jeho smrti sa vyjadril aj herec Erdoğan Atalay, predstaviteľa legendárneho Semira Gerkhana. „Vždy som sa veľmi tešil, keď si Gerald Alexander Held zahral v Kobre! Bol to nielen vynikajúci herec, ale aj úžasný kolega. Poznali sme sa už od 80. rokov, keď som v Štátnom divadle v Hannoveri robil svoje prvé herecké krok. Drahý Gerald, odpočívaj v pokoji. Vždy som ťa obdivoval!“ napísal Atalaya na sociálnej sieti.

 

Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si…

