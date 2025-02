Juraj Loj odhalil prekvapivé detstvo. Vyviedol poriadny husársky kúsok, z ktorého jeho rodičia neboli nadšení

Obľúbený herec je otcom troch rozkošných detí, ktorý si občas odbehne na divadelné dosky alebo si strihne jednu z postáv v nejakom projekte. Svoje ratolesti sa snaží vychovávať čo najlepšie, no s odstupom času si uvedomuje, že to s ním rodičia vôbec nemali jednoduché. Nemali núdzu o zábavné momenty, ktoré občas vystriedali obavy o jeho zdravie a starosti. Umelec ani zďaleka nebol dieťaťom, ktoré ticho a poslušne sedelo doma pred počítačom alebo pri domácich úlohách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec známy z Búrlivého vína či Vojna policajtov si nemôže na detstvo sťažovať. Ale ktovie, čo by na to povedali jeho rodičia, ktorých syn mal od poslušného chlapca ďaleko. Málokto by povedal, že bol Juraj Loj miestami nevychovaný a celkom divoký, čo prezradil v rozhovore s Maregom Vagovičom v podcaste Backstage.

Čo vyviedol v detstve?

Rodičia sa s ním rozhodne nenudili a občas im umelec spôsobil poriadne vrásky na čele. „Moji rodičia mi vždy hovorili, že som lietal tri metre nad zemou a nikdy ma nevedeli nejakým spôsobom ukočírovať,“ priznal herec a potvrdil, že nebol práve najpríkladnejším dieťaťom, ktoré bolo bezproblémové. „Vtedy hovorili v škole, že som bol nevychovaný a teraz sa už tomu hovorí ADHD,“ dodal s úsmevom a nasledoval smiech publika. Dokonca sa mu podarilo vyviesť jeden husársky kúsok. „Ako druhák na základnej škole, čo sa ešte v histórii tej školy nestalo, som mal dvojku z chovania,“ prezradil Juraj.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Loj (@jurajloj)

Pochopiteľne, že vtedy si to príliš neuvedomoval, no až neskôr, keď sa stal otcom, mu došlo, že to bolo priskoro. „Teraz, keď sa pozerám na svoje deti, tak si poviem, že fakt? Druhák? Ako druhák si mal dvojku z chovania? Čo som to preboha vtedy robil?“ pokračoval umelec a doplnil, že sa mu jednoducho časom nazbierali poznámky. „Bol som veľký chuligán,“ vyšiel s pravdou von.

Preliezal ploty