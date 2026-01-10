Jennifer Lopez útoky pre vek nerieši: Vysvetlila, prečo sa aj v 56 rokoch stále plánuje sporo odievať

Foto: SITA (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Dana Kleinová
Speváčka odpovedala na otázku, prečo sa nechce obliekať podľa svojho veku.

Veľká pozornosť patrí Jennifer Lopez od augusta 2024, kedy bolo oficiálne oznámené, že podala žiadosť o rozvod a ona a Ben Affleck idú od seba. Odlúčení pritom mali byť už od apríla a pre speváčku to je už štvrté manželstvo, ktoré jej nevyšlo. Čo presne sa medzi ňou a hercom stalo, nie je známe, no to, že sa len o mesiac neskôr speváčka ukázala v „šatách pomsty“, podľa ľudí naznačilo, že rozchod dáva bývalému manželovi poriadne vyžrať, a tak by mohla byť vina na jeho strane.

Po rozvode Jennifer Lopez neváhala a rozhodla sa ukázať, že hoci prišla o manžela, o mužskú pozornosť nemá núdzu. Na sociálne siete totiž začala pridávať fotografie a videá v odvážnych outfitoch, v ktorých vyniká jej postava. Nie všetci to však ocenili a ako sme vás informovali v článku ešte minulý rok, mnohí ľudia jej odkazovali, že sú veci, ktoré by žena v jej veku už nemala nosiť.

Foto: Profimedia

Zareagovala na kritiku

Konverzácie sa v komentároch objavili pri rôznych jej outfitoch, no najviac ľudí pobúril ten, keď mala na sebe kovbojský klobúk a čizmy a k nim si dala len čierne bikiny. Odfotené to pritom bolo v zime, kedy sa ľudia nezvyknú takto odhaľovať, preto mnohí označili tento jej krok za zúfalú snahu pútať pozornosť a vytkli jej, že má na sebe oblečenie, ktoré ženám vo vyššom veku nepristane.

Kritika napríklad znela: „Trápne. Máš 55 rokov,“ či „V 55 rokoch treba šnurované bikiny poslať do dôchodku.“ Dokonca jej písali aj to, že by sa mala za seba hanbiť.

Nebola to pritom jediná nevyžiadaná kritika, ktorú počas minulého roka, respektíve od rozvodu, dostala. Nie div, že nakoniec jej pohár trpezlivosti pretiekol a ona sa k týmto poznámkam vyjadrila. Ako informoval portál LADBible, urobila tak počas svojho prvého vystúpenia turné Jennifer Lopez: Up All Night Live v Las Vegas.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Lopez (@jlo)

„Vďaka Bohu, že to robím už dlho. Môžem to väčšinou ignorovať. Naozaj to nič neznamená. To stále hovorím svojim deťom,“ povedala speváčka svojmu publiku a pokračovala: „Niekedy sa na niektorých veciach zasmejem, pretože hovoria aj vtipné veci.“

V reakcii na kritiku, ktorej čelí, speváčka zopakovala otázky, ktoré dostáva: „Prečo sa vždy oblieka tak? Prečo sa neoblieka podľa svojho veku? Prečo je vždy nahá?“

Jej odpoveď na tieto komentáre bola: „Keby ste mali takýto zadok, boli by ste tiež nahí,“ a potom pokračovala vo svojom vystúpení v minišatách s flitrovými volánikmi a sukňou s pierkami. Jej reakcia tak jasne hovorí o tom, že si z kritiky nič nerobí a keďže sa o svoju postavu patrične stará, nevidí dôvod, prečo by ju nemala ukazovať, nech je akokoľvek stará.

