Ľudia odkazujú Jennifer Lopez, že by sa mala hanbiť. Jednu vec by podľa nich žena v jej veku nemala nosiť

Napriek tomu, že boli sviatky a Jennifer Lopez ich strávila v kruhu svojich najbližších, nezabudla ani na svojich fanúšikov. Popri pohodových fotografiách sa totiž na jej profile blysli aj pikantné zábery, ktoré rozdelili ľudí na dva tábory. Jedni z nej boli hotoví, iní zas tvrdia, že to už preháňa a mala by sa hanbiť.

Ako píše portál Brightside.me, Jennifer Lopez oslávila sviatočné obdobie v Aspene v Colorade. Počas zasneženého výletu ju sprevádzali jej matka Guadalupe, sestra Lynda, manažér Benny Medina a skupina hudobných producentov a stylistov. „Ešte sa vrátime, Aspen,“ napísala pod svoj príspevok.

Ukázala sa v bikinách

Päťdesiatpäťročná hviezda zverejnila montáž fotografií a videí z tohto sviatočného výletu. Boli medzi nimi napríklad fotografie snehuliakov, video ohňostroja, ale tiež pikantné zábery herečky v plavkách a kovbojskom klobúku.

Popri rodinnej pohode tak ukázala aj vypracované brucho a predviedla postavu v čiernych bikinách. Tie ju síce v tomto chladnom počasí nezahriali, ale našťastie k nim zvolila pohodlné huňaté čižmy. Nechýbali ani zlaté doplnky.

Lopez si užívala čas v Colorade, zatiaľ čo jej odlúčený manžel Ben Affleck údajne trávil sviatky so svojou bývalou manželkou Jennifer Garner a ich tromi deťmi: 19-ročnou Violet, 15-ročnou Seraphinou a 12-ročným Samuelom. Možno práve preto sa herečka rozhodla strhnúť pozornosť na seba a ukázať mu, o čo prišiel.

Mnohí fanúšikovia boli z jej záberov nadšení, priali jej pekné prežitie sviatkov v kruhu rodiny a nechýbali ani priania šťastného nového roku. Reakcie ale neboli len pozitívne a najväčšiu odozvu dostali práve fotografie, na ktorých je Jennifer v plavkách. Zatiaľ čo niektorí muži ju chválili a písali jej, že práve to sa im na celom videu páčilo najviac, iní ľudia ju kritizovali.

Jedna osoba napríklad napísala: „Trápne. Máš 55 rokov.“ Ďalší poznamenal: „V 55 rokoch treba šnúrkové bikiny poslať do dôchodku.“ Dokonca jej písali aj to, že by sa mala za seba hanbiť.

Mnohí komentujúci navyše špekulovali, že fotografie boli zámerným pokusom upútať Benovu pozornosť. Niekto poznamenal: „Neuvedomuje si, že všetky tieto chlipné fotky ju ukazujú ako osamelú a zúfalú? Takéto správanie je mimoriadne neatraktívne.“ A ďalší sa opýtal: „Ako veľmi je zúfalá?“