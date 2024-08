Veľká láska sa definitívne skončila. Jennifer Lopez podala žiadosť o rozvod, tento krok však mnohých ľudí prekvapil

Jennifer Lopez podala žiadosť o rozvod s Benom Affleckom. Ako informoval portál TMZ, zdá sa, že urobila celkom nečakaný krok a žiadosť podala sama, bez právneho zástupcu.

Ako dátum odlúčenia uviedla 26. apríl 2024. Pár sa zosobášil v Las Vegas 16. júla 2022, no dátum 20. august, kedy sa na verejnosť dostala správa o tom, že žiadosť o rozvod je podaná, je pre dvojicu tiež významný. Je to ich druhé výročie obrovského a tradičnejšieho svadobného obradu, ktorý dvojica usporiadala. Podľa mnohých ľudí to vraj nie je náhoda.

Hádky sa vraj stupňujú

Jennifer vo svojich dokumentoch nespomína manželskú zmluvu, takže sa zdá, že v skutočnosti žiadna neexistuje. V praxi to znamená, že akýkoľvek zárobok alebo zisk, ktorý Ben a Jen získali počas manželstva, je ich spoločným majetkom, teda napríklad zisky z filmov, ktoré nakrútili počas tohto obdobia.

Toto je už štvrté manželstvo obľúbenej herečky a speváčky a druhé manželstvo Bena Afflecka. Dvojica rátala s tým, že ich vzťah už nič nenaruší, no očividne to nefungovalo. Dvojica tiež dala na predaj svoj spoločný domov a aj keď momentálne spolu diskutujú, ich rozhovory sú čoraz ostrejšie a často sa hádajú.