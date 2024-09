Jennifer Lopez predviedla svoje šaty pomsty. Na červenom koberci ukázala, o čo Ben prišiel a reakcie hovoria za všetko

Ukázala sa v šatách, z ktorých sa mnohým zastavil dych. Vďaka odvážnemu módnemu kúsku sa Jennifer Lopez stala neprehliadnuteľnou hviezdou večera. Pri pohľade na ňu ťažko povedať, prečo sa Ben Affleck nesnažil zachrániť manželstvo s takou krásnou ženou. Podľa portálu Brightside jej róbu fanúšikovia nazvali ako „šaty pomsty“.

Slávny pár si momentálne prechádza rozvodom po podaní žiadosti, ktorú iniciovala Jennifer. Údajne dúfala, že to nejako prekonajú, no Ben mal zrejme jasno. Ako sa uvádzalo v médiách, nesnažil sa to celé urovnať, a tak ich manželstvo „krachlo“.

Odhalili krivky Jennifer

Ben to teraz môže ľutovať. Minimálne pri pohľade na speváčku a herečku, ktorá sa objavila na akcii v Toronte v obtiahnutých strieborných šatách. Očividne si pod ne nevzala spodnú bielizeň, čo prezrádzali čierne mašle na bokoch, ktoré akoby držali šaty pokope. Odhalili tak holú kožu a zároveň dokonalú postavu, ktorá pritiahla fotoaparáty a obdiv okolia. V kombinácii so šperkami a striebornými podpätkami išlo o nádherný outfit.

Spoločný projekt

Kým Jennifer Lopez propagovala film na spomínanom festivale, Ben Affleck zostal v Los Angeles. Nezastaviteľný je názov projektu jeho produkčnej spoločnosti Artists Equity, ktorú založil s Mattom Damonom. Na premiére filmu, v ktorom si Jennifer zahrala, sa objavil aj Matt a jeho manželka Luciana.