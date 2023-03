Jennifer Aniston trpko priznala: Jedna celá generácia ľudí si myslí, že Priatelia sú urážlivý sitkom

Sitkom Priatelia patrí ku kultovým televíznym klasikám. Niet preto pochýb, že práve ústrednej šestici hercov, ktorí stvárnili hlavné postavy, naštartoval kariéru. Každý z hercov sa k Priateľom v rozhovoroch neustále vracia a tentokrát aj Jennifer Aniston, ktorá stvárnila postavu Rachel Green, píše web Unilad.

Aj po takmer 30 rokoch od premiéry prvej epizódy sitkomu Priatelia (Friends) si tento seriál neustále nachádza nových fanúšikov. Nájdu sa však medzi nimi aj diváci, ktorí si nemyslia, že je táto kultovka vysielaná 10 rokov nabitá humorom. Práve naopak, veľa ľudí si myslí, že Priatelia sú preplnení nevhodným humorom, ktorý uráža viaceré skupiny ľudí – od etnických skupín až po členov LGBTQ+ komunít.

Robiť humor v dnešnej dobe je mimoriadne náročné

Mnohí pre to pochopenie nemajú, no ústredná šestica si je vedomá toho, že to, čo fungovalo ako humor a vtip v minulosti, dnes môže niekoho naštvať. Nedávno sa k tomuto vyjadrila aj herečka Jennifer Aniston v rozhovore pri príležitosti propagácie nového dielu komédie Murder Mystery 2 z produkcie Netflixu.

Ako Aniston uviedla, v dnešnej dobe je veľmi ťažké byť komikom a zabávať ľudí. Stierajú sa totiž hranice medzi tým, čo je vtipné a čo už ľudí môže vyložene uraziť.

„Je tu celá generácia ľudí, detí, ktoré sa teraz vracajú k epizódam Priateľov a považujú ich za urážlivé,“ cituje herečku portál Unilad.

Nikdy nechceli nikoho uraziť, ale tak sa kedysi robil humor

Ako ďalej dodala, nemyslí si, že v seriáli boli niekedy veci, ktoré mali úmyselne niekoho uraziť. Uznáva, že ich možno mali scenáristi trošičku viac premyslieť, no kedysi sa na niektoré veci nereagovalo tak citlivo, ako je to dnes.

„Teraz je to trochu zložitejšie, pretože musíte byť veľmi opatrní, čo je pre komikov naozaj ťažké, keďže krása komédie spočíva v tom, že si robíme srandu sami zo seba, robíme si srandu zo života,“ dodala na margo toho, že komediálne žánre a filmy sa dnes už vyvinuli a zmenil sa aj spôsob, akým je humor divákom dodávaný.