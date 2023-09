TikTok ovládol trend Older Brother Core: Mileniáli sa z neho smejú, na tieto móde výstrelky by najradšej zabudli

Príslušníci generácie mileniálov a aj ich o čosi starší súrodenci by boli radi, keby sa na ich módne výstrelky, keď boli v puberte, zabudlo. V móde sa ale často recyklujú trendy minulých dekád a inak tomu nie je ani dnes. Generácia Z totiž začala objavovať čaro nultých rokov nového milénia a zhodou okolností si vybrali to najhoršie, čo si len vybrať mohli. A má to dokonca aj svoj názov!

Možno ste ich na uliciach stretli aj vy. Mládež odetá v naozaj širokých nohaviciach, pri ktorých máte pocit, že každú chvíľu jeho nositeľovi padnú na zem a vy uvidíte aj to, čo ste nechceli. Nové módne trendy v súčasnosti nachádzajú inšpiráciu najmä na začiatku éry 2000s, čo mnohých z nás vracia naspäť do minulosti. Nie je to ale len o móde.

Čo je to 2000s Older Brother Core?

Trend, ktorý „gen Z-eri“ pomenovali „2000s Older Brother Core“, sa čoraz častejšie objavuje v spomienkovej forme aj na populárnej sociálnej sieti TikTok, píše portál Mashable.

Hashtag #2000solderbrothercore sa začal objavovať na TikToku začiatkom letných mesiacov a na popularite získava každým dňom. O čo ale vlastne ide?

Ako uvádza portál Know Your Meme, ide o estetiku definovanú stereotypnými predmetmi a črtami, ktoré sa mladším spájajú so starším súrodencom (najčastejšie bratom alebo bratrancom, prípadne nejakým iným chlapcom) zo začiatku 21. storočia. Zvyčajne ide o chlapca, ktorý svoj tínedžerský život prežil v rokoch 2000 až 2010.

Typickými a obľúbenými znakmi pre túto éru boli skateboarding, nu-metalové a punkové CD-čká, nápoje Monster Energy či Mountain Dew, ale aj herné konzoly ako Xbox 360 či skoršie verzie PlayStation.

Estetika „baggy clothes“ na vzostupe aj v módnych trendoch

Estetiku 2000s Older Brother Core tiež charakterizuje typické oblečenie – tzv. „baggy clothes“, teda oversized oblečenie, najmä džínsy a limetkové, príp. svetlozelené farby. Prítomné sú tiež vybíjané doplnky ako opasky a náramky.

Tento trend, ako uvádza portál Know Your Meme, sa začal na TikToku popularizovať vďaka kompilačným videám, ktoré ukazujú fotografie trendov dekády zo začiatku 21. storočia doplnené o hudobný podklad ľubovoľnej skate-punkovej alebo nu-metalovej kapely.

Príslušníci generácie Z si ale z tohto obdobia obľúbili aj viaceré odevné kúsky, ktoré sa medzi súčasnou mládežou stávajú populárnymi. Zdá sa teda, že obchody s oblečením už čoskoro zaplnia staronové kúsky, na nosenie ktorých by tí starší najradšej zabudli.