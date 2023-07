Každá ďalšia generácia je škaredšia, naši predkovia boli príťažlivejší. Odborník vysvetľuje, prečo je to tak

S každou ďalšou generáciou sú ľudia menej a menej príťažliví, myslí si tvárový analytik. Podľa neho je za tým niekoľko príčin. Náš vzhľad ale kazia najmä naše návyky, moderné stravovanie či spánkové návyky.

Sú ľudia naozaj menej atraktívni?

Ako informuje web Mail Online, tvárový analytik Shafee Hassan sa rozhodol vysvetliť teóriu, že ľudia sú s každou ďalšou generáciou menej atraktívni. Video na youtube uverejnil po tom, čo sa ho jeden z komentujúcich pýtal, prečo bolo kedysi v ročenkách toľko atraktívnych tvárí, no dnes je ich pomenej.

Hassan vysvetľuje, že našu tvár ovplyvňujú moderné stravovacie návyky, znečistené ovzdušie a voda, spánkový režim, ale aj orofaciálne návyky. Dodáva, že tínedžeri kedysi výzorovo pôsobili aj staršie. Podľa Hassana existuje niekoľko teórií, ktoré zmenu vysvetľujú. Väčšina odborníkov sa ale prikláňa k tzv. hypotéze funkčného matrixu.

Podľa tejto teórie vývin tváre je závislý od toho, do akej miery ju zaťažujeme. Platí to najmä pre čeľusť a sánku. Tie majú nemalý vplyv na to, či niekoho vnímame ako atraktívneho alebo nie. Tvár a jej výzor môžu ovplyvniť aj choroby. Napríklad, ak dieťa v detstve prekoná infekciu prínosových dutín, jeho čeľusť sa bude vyvíjať inak, ako by sa vyvíjala v prípade dieťaťa, ktoré toto ochorenie neprekonalo. Kvôli chorobe totiž dieťa viac dýchalo ústami, následkom čoho sa kosti vyvinuli nesprávne.

Niektorí s jeho názorom nesúhlasia

Hassan tvrdí, že až 70 % populácie západného sveta trpí podobnou deformáciou, ľudí trápia najmä nerovné zuby. Ako informuje web Dental Press Journal of Orthodontics, až 22 % celosvetovej populácie má predkus. Podľa Hassana sú ľudia práve následkom toho čím ďalej tým menej atraktívni.

Hassanovo video si na youtube ale aj na tiktoku pozreli milióny ľudí a nie všetci s ním súhlasia. Niektorí trvajú na pravom opaku a myslia si, že ľudia sú čím ďalej tým krajší. Nájdu sa takí, ktorí veria, že fotky škaredých ľudí sú jednoducho menej uverejňované, preto sa zdá, akoby pekných ľudí ubúdalo. Ďalší si myslia, že tínedžeri kedysi vyzerali staršie len preto, lebo mali taký účes a oblečenie, v skutočnosti však majú detské tváre.