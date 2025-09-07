Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur

Prvý školský týždeň je za nami a naši redaktori opäť pracovali na tom, aby vám priniesli zaujímavé a aktuálne informácie. Opäť navštívili reštauráciu z obľúbenej relácie Na nože, zavítali aj na zaujímavé miesta, ktoré sa oplatí navštíviť a rozprávali sa s ľuďmi, ktorí žijú v zahraničí. Toto a omnoho viac si môžete prečítať na našom webe v rámci kategórie PREMIUM.
Toto ste o Tolkienovi možno vôbec nevedeli
Uplynulo už 52 rokov, odkedy svet opustil svetoznámy anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien. Aj keď nie každý jeho dielo čítal, trúfame si povedať, že neexistuje človek, ktorý by o ňom nepočul. Vytvoril predsa kultovú fantasy sériu Pán prsteňov. Príbehy bájnej Stredozeme najprv rozprával svojim deťom, neskôr si ich zamiloval celý svet.
Zaujímavé je, že celosvetovú slávu a uznanie milovníkov literatúry si získal až po smrti. John Ronald Reul Tolkien sa narodil 3. januára 1892 v Bloemfonteine, hlavnom meste Oranžského slobodného štátu (dnes časť Juhoafrickej republiky) do rodiny riaditeľa miestnej pobočky banky Arthura Tolkiena. Ten mal spolu so svojou manželkou Mabel ešte jedného syna, Johnovho o dva roky mladšieho brata Hilaryho Arthura. Tolkien zomrel 2. septembra 1973.
Ako sa dostal k písaniu, a prečo jeho knihy v nemčine takmer nevyšli, sa dočítate v našom článku: Nemal rád Beatles a vynadal nemeckému vydavateľovi: 9 vecí, ktoré ste možno o J. R. R. Tolkienovi nevedeli
Charlie Sheen má 60 rokov
Asi sa nenájde človek, ktorý by nepoznal sitkom Dva a pol chlapa. Či už patríte k jeho fanúšikom, alebo nie, meno Charlieho Sheena sa s ním neodmysliteľne spája. Kontroverzný herec 3. septembra oslávil 60 rokov a pri tejto príležitosti sme vám priniesli článok so zaujímavými informáciami, ktoré ste možno nevedeli.
Jeho povesť televíznej osobnosti predbehli búrlivo medializované škandály. Drogy, prostitútky, obvinenia z fyzických útokov aj vidina smrti pošpinili jeho hviezdne našliapnutú kariéru, ktorá mu zabezpečila poriadny balík peňazí. Carlos Irwin Estévez, alias Charlie Sheen, sa narodil 3. septembra 1965 v New York City.
Jeho otca, rovnako herca Martina Sheena, môžete poznať z niekoľkých desiatok filmov, v ktorých účinkoval. Napriek tomu, že Charlie je dnes pre mnohých známy vďaka účinkovaniu v populárnom sitkome, jeho herecká kariéra začala dávno predtým. Mal iba 9 rokov, keď sa pred kamerou objavil po prvýkrát.
Viac o slávnom hercovi a jeho škandáloch si môžete prečítať v článku: Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Navštívili sme slovenské Plitvice
Mnoho slovenských jazier či vodných nádrží láka najmä cez leto nemálo turistov. Iné sú ale ukryté a ľudia o nich neraz ani len netušia. Navštívili sme krásne miesto, o ktorom ste doteraz možno ani nepočuli. Lom Beňatina nájdete kúsok od ukrajinskej hranice v katastri obce Beňatina, menej ako 50 kilometrov od Michaloviec, a z Košíc ste tu za približne hodinu a pol.
Lom od cesty ani nevidieť, no keď konečne vystúpite z auta a urobíte pár krokov, naozaj to stojí za to. Niektorí jazierko v lome dokonca prirovnávajú k slovenským Plitvickým jazerám alebo k malému Chorvátsku. Lom sme navštívili naposledy pred niekoľkými rokmi a je vidieť, že sa neustále pracuje na tom, aby to tu bolo pre návštevníkov lákavejšie. Pribudlo napríklad informačné centrum s miestom na posedenie, kde sa pod slnečníkmi môžete občerstviť a neďaleko je aj drevený prístrešok.
Ak sa chcete o tomto čarovnom mieste dozvedieť viac, pozrite si našu reportáž tu: Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Keanu Reeves je považovaný za miláčika Hollywoodu
Napriek všetkým peniazom, ktorými disponuje, je mimoriadne ľudský a nemá problém sa napríklad porozprávať ani s bezdomovcami, ktorých inak spoločnosť odstrkuje na druhú koľaj. Keanu Reeves patrí medzi jednu z najväčších hviezd Hollywoodu, no popri svojej bohatej kariére čelil v osobnom živote mnohým náročným skúškam a nástrahám. Postihlo ho veľa nešťastia, no napriek všetkému nezatvrdol a dnes je ľuďmi považovaný za osobu s láskavým srdcom.
Keanu Charles Reeves sa narodil 2. septembra 1964 v Libanone. Odjakživa sníval o herectve, až sa z neho stala významná hollywoodska hviezda. Už odmalička však poznal nepriazeň osudu. Vyrastal iba s mamou, pretože otec ich rodinu opustil, keď mal Keanu len 3 roky. Aby toho nebolo málo, časť zo svojho života navyše strávil vo väzení.
Podľa všetkého bol Keanu stále veľmi ambiciózny, no čo sa školy týka, mal problémy. Vystriedal štyri rôzne stredné školy a z jednej ho dokonca vylúčili. Napokon sa rozhodol naplno venovať herectvu a školu preto nikdy nedokončil.
Aké životné tragédie ho postretli, si môžete prečítať v našom článku: Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Najzvrhlejší muž v dejinách
História je plná kontroverzných osobností, nad ktorými v súčasnosti len krútime hlavou. Markíza de Sade niektorí označujú za nadčasového filozofa, ktorý ale nebol pochopený. Iní mu zase prisudzujú status devianta a násilníka. Aký teda bol Donatien Alphonse Francois – markíz de Sade? Pochádzal zo šľachtického rodu, no už v detstve mal problém so svojimi rovesníkmi.
Vychovával ho tvrdý strýko a neskôr bol kvôli správaniu v škole často fyzicky trestaný. Vďaka šľachtickému pôvodu sa dokázal dostať na vyššie vojenské hodnosti v kráľovskej armáde, kde slúžil od roku 1754 a po skončení sedemročnej vojny ju napokon v roku 1763 opustil. V tom istom roku sa de Sade oženil, a za manželku si vzal Renée-Pélagie de Montreuil. Tento sobáš bol skôr pragmatický – šľachtický rod jeho manželky nemal také zvučné meno ako on, no zato bol veľmi bohatý (rodina de Sade sa dostala do ťažkej finančnej situácie).
Aké boli jeho prvé škandály, a prečo sa dostal do väzenia, si môžete prečítať v našom článku: Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Aké je zdravotníctvo v Japonsku?
Ak sa ľudí opýtate, čo si myslia o nemocniciach, priveľa pozitívneho zrejme počuť nebudete. Katka je Češka, ktorá študuje medicínu v Plzni. Mala však možnosť vyskúšať, ako vyzerá zdravotníctvo v Japonsku. Ako tam funguje poistenie, koľko sa platí za jedlo a čo ju najviac prekvapilo?
Prezradila nám, že sa tu k sebe ľudia vždy navzájom správajú s úctou. Nikdy ale neviete, či k vám človek pociťuje náklonnosť a priateľstvo skutočne, alebo len zo slušnosti. Dozvedeli sme sa, v čom má japonské zdravotníctvo jednoznačne náskok, v čom prekvapuje, ale aj to, ako tu fungujú poplatky a odvody.
Ak sa o práci v japonskej nemocnici chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Navštívili sme nádhernú dolinu
Na okraji Malej Fatry sme objavili miesto, kde sa spája nádherná príroda s nekonečnými možnosťami zábavy a oddychu. V tejto oáze sa môžete prechádzať medzi lesmi a kopcami, chytať ryby, vyblázniť sa v zábavnom parku a poriadne si zašportovať. Nájdete tu pokoj aj adrenalín počas celého roka. Vydajte sa s nami do doliny, kde si každý nájde to svoje.
Nájdete tu lyžiarske stredisko, zábavný park, niekoľko hotelov, chaty, reštaurácie, wellness, levanduľový háj, ale aj jazero a rybníky. Okrem toho sú tu multifunkčné ihriská, kde si môžete zahrať futbal, tenis alebo volejbal, a takisto aj golfový areál a uprostred lesa paintballové ihrisko.
Viac sa dozviete tu: Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory
Vodca kutnohorskej sekty Richard Shiffer sa krátko pred smrťou vyhlásil za Boha. Dvom stúpenkyniam povedal, že sa musí oslobodiť od tela – ony mu k tomu dopomohli, presvedčené, že jeho telo zmizne. Namiesto toho však skončili obžalované z vraždy.
Lucie Strachová sledovala proces a v duchu si opakovala jedinú vec. Vedela, že ak by verejnosť poznala kontext, ľudia by si na adresu týchto žien odpúšťali svoje ostré súdy. A vedela to, pretože sama strávila pod vplyvom Richarda Shiffera 18 rokov svojho života.
Jej cieľom je dnes jediné: rozprávať, vysvetľovať a prinášať fakty. Lebo iba tak sa dá pochopiť, prečo odovzdávame ľuďom, akým bol Richard Shiffer, nielen dôveru, ale aj slobodu a schopnosť samostatného rozhodovania. A o tom, na čo všetko by si mal dať pozor úplne každý z nás, povie aj vám.
Viac sa dočítate v našom rozhovore: Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Európsky „Alcatraz“ bol horší ako smrť
Postavená priamo v meste Vilnius, väznica Lukiškes bola na začiatku 20. storočia vstupom do novej éry. Od roku 1904 až do roku 2019 sa jej cely zapĺňali zločincami, politickými väzňami aj vyhnancami. Tento komplex prežil cárov, nacistov, Sovietov aj nezávislú Litvu – a to zďaleka nie je všetko.
Stala sa z nej vizitka novej éry. Lenže z väznice, ktorá mala predstavovať civilizovaný pokrok a pôsobila takmer lákavo, sa čoskoro stalo živé peklo.
Ak vám pohľad na útroby väznice Lukiškes čosi pripomína, pravdepodobne ste fanúšikom seriálu Stranger Things – práve tu sa totiž nakrúcala štvrtá séria. A možno vás prekvapí, že napriek všetkému vás dnes do väznice posielame s čistým svedomím. Z neslávneho zariadenia je dnes turistický klenot Vilniusu, ktorý by ste pri návšteve mesta rozhodne nemali vynechať.
Viac sa dočítate v článku: Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí
Predísť obrovskej tragédii bolo možné ešte ráno, 29. júna, ktoré v obchodnom dome Sampoong začínalo jedným akútnym odkazom. Nočný strážnik zanechal vedúcemu predajne správu, že celú noc počul čudesné zvuky z najvyššieho poschodia.
Pri kontrole vedúci predajne objavuje praskliny v stĺpe 5E. Oslovuje vedenie centra – na prosbu o zatvorenie centra sa mu však dostane jasné „nie“. Vedenie nechce prísť o denné tržby. Keď je oslovené znovu, o pol jednej dodatočne vypínajú klimatizáciu. Veria, že proces spomalia a problém s prehlbujúcimi sa prasklinami doriešia večer.
O štvrtej popoludní už znie v hlase vedúceho predajne úzkosť. Tvrdí, že praskliny sa od rána prehĺbili aspoň o desať centimetrov. Na miesto doráža statik – odporúča okamžité uzatvorenie budovy a urgentnú opravu. Hlavný manažér však túto prosbu znovu ignoruje.
Viac sa dozviete v článku: Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Skrytý poklad 30 minút od Slovenska
Morava je známa pokojom, chutnou gastronómiou, kvalitným vínom a malebnou prírodou. Zároveň ide o kontrast oproti tomu, čo ponúka väčšina susedných štátov.
Oblasť, ktorú sme sa rozhodli navštíviť, leží takmer na hraniciach Česka, Slovenska a Rakúska. Známa je aj ako Lednicko-valtický areál a ide o krajinný celok zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO. Napriek tomu, že sa nachádza iba pár minút od slovensko-českej hranice, o ňom mnohí Slováci stále nepočuli, respektíve sa nerozhodli ho navštíviť. My sme v Ledniciach vyskúšali reštauráciu z českého Na nože, ale tiež plavbu kúzelným areálom.
Ak chcete o tomto regióne zistiť viac informácií, prečítajte si náš článok: Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom.
Matka anonymne šikanovala vlastnú dcéru
Nejeden človek si počas školy prejde náročným obdobím plným šikany zo strany rovesníkov. Nie je ľahké vyrovnať sa s tým. Predstavte si ale, že by sa ukázalo, že za tými najhoršími správami, aké vám kedy cinkli v mobile, stojí vaša vlastná mama.
Lauryn Licari a Owen McKenny mali len 12 a 13 rokov, keď medzi nimi v roku 2020 vzniklo silné puto. Prvé správy z anonymného čísla im začali chodiť začiatkom roka 2021. Postupne sa stupňovali, boli čoraz vulgárnejšie a pribúdalo ich čoraz viac. Napokon ich anonym odoslal aj 50 denne. Všetci ostali v úplnom šoku, keď FBI zistila, že ich autorkou bola Laurynina mama Kendra.
Ak chcete vedieť, ako svoje konanie odôvodnila a čo je s ňou dnes, prečítajte si náš článok tu: Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Jana pracuje v lete v Nórsku
Medzi prácou uprostred nórskych fjordov a životom v slnečnom Španielsku stíha študovať aj objavovať svet. Jana žije nomádskym spôsobom života, balansuje medzi sezónnou prácou a študentskými povinnosťami. Každý deň zažíva nové dobrodružstvá, o ktorých mnohí len snívajú.
Jana Ulrichová pochádza z Českej republiky, ale počas roka žije v Španielsku a cez letnú sezónu pracuje v Nórsku. Zároveň veľa cestuje a radí ľuďom, ako sa dá spoznávať svet lacno. O tento svoj nevšedný a dobrodružný život sa delí na sociálnych sieťach pod prezývkou cestujeme_levne_s_jajou.
V našom rozhovore sme sa s Janou rozprávali o tom, koľko sa dá zarobiť počas jednej sezóny v Nórsku, aké tam má náklady na život, ale tiež nám prezradila, ako sa tu dá ušetriť na potravinách, či dokonca, na ktoré veci v hotelovej izbe by si ľudia mali dať pozor, pretože sa takmer nikdy nečistia.
Celý rozhovor nájdete tu: Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov
Obľúbená šou Na nože je po letnej prestávke späť a diváci hneď zostali v nemom úžase. „Pripravte sa, že toto otvorilo Pandorinu skrinku,“ upozornil šéfkuchár Martin Novák majiteľov reštaurácie Tri groše po tom, ako jej udelil najvyššie hodnotenie vôbec po prvýkrát. Majitelia podniku mu prirástli k srdcu a jedlu napokon nemal čo vytknúť. Opäť sme sa vydali v jeho stopách, vyrazili sme do Ľubietovej a tešili sa, že sa veľmi dobre najeme.
Vybrali sme sa sem v nedeľu popoludní a objednali sme si hovädzí vývar za 3,90 eura, mletý bravčový rezeň so smotanovými zemiakmi so špenátom a uhorkami za 14,90 eura a na pitie zvolili egrešovú limonádu, 0,5 litra za 3,90 eura.
Čoho sme sa zľakli, prečo naše obavy neboli namieste a s akým zážitkom sme z reštaurácie odchádzali, sme pre vás zhrnuli v našej reportáži: Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
