Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom

Foto: Archív interez.sk

Jakub Baláž
Tip na výlet
Doslova na skok od našich hraníc sa nachádza mestečko, ktoré spája pútavú históriu, kvalitnú gastrónomiu a očarujúcu prírodu. Mnohí Slováci o ňom aj tak dodnes nevedia.

Leto nám pomaly dáva zbohom a spolu s ním odchádzajú aj príjemné teplé dni. Dobrou správou je, že výlet na Moravu je očarujúci ako počas horúcich prázdnin, tak aj počas farebných jesenných dní. O tom, že je tu čo vidieť, sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Oblasť ležiaca takmer na hraniciach Česka, Slovenska a Rakúska, známa aj ako Lednicko-valtický areál, je krajinný celok zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO. Napriek tomu, že sa nachádza iba pár minút od slovensko-českej hranice, o ňom mnohí Slováci stále nepočuli, respektíve sa nerozhodli ho navštíviť.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Nesmiete si to nechať ujsť: Turistická novinka láka prvých Slovákov. Možno ani netušíte, že existuje
2.
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
3.
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Zobraziť všetky články (60)

Morava je pritom známa pokojom, chutnou gastronómiou, kvalitným vínom a malebnou prírodou. Zároveň ide o kontrast oproti tomu, čo ponúka väčšina susedných štátov.

Rýchla cesta a možnosti ubytovania

My sme si pre náš augustový výlet vybrali mestečko Lednice, v ktorom žije zhruba 2 300 obyvateľov. Ide o centrum a srdce celého areálu. Možností, ako sa sem dostať, je viacero. My sme vyrážali z Bratislavy autom a cesta nám trvala zhruba hodinu. Mestečko sa nachádza do 30 minút od slovensko-českej hranice a okrem vlastnej dopravy môžu turisti využiť aj kombináciu verejnej dopravy.

Ideálnou možnosťou je vlak z Bratislavy do mesta Břeclav, odkiaľ sa do Ledníc viete dopraviť autobusom. Takáto alternatíva vám zaberie iba 90 minút, do ktorých je započítaný aj prestup medzi dopravnými prostriedkami.

Foto: Archív interez.sk

Výhodou výletu na Moravu je, že obyvatelia Bratislavy a blízkeho okolia ho vedia zrealizovať v priebehu jedného dňa. Ak si ale chcete užiť komplexnejší zážitok, určite odporúčame stráviť v Ledniciach aspoň 2 dni. Čo sa týka ubytovania, k dispozícii je niekoľko hotelov a na platformách ponúkajúcich ubytovanie sú registrované desiatky penziónov a apartmánov. Ceny sa počas týždňa v septembri v priemere pohybujú od 60 – 70 eur za noc. Samozrejme, počas víkendov to môže byť aj viac.

Atrakcie či gastro sú od seba „na skok“

Hneď od nášho príchodu sme nasávali atmosféru malého mestečka, ktorého výhodou je aj to, že prakticky všetko dôležité máte v pešej dostupnosti. Od hotelovej recepcie sme dostali viacero odporúčaní na to, čo by sme v Ledniciach mali navštíviť a ktoré gastroprevádzky určite nevynechať.

Dominantou dvojtisícového mestečka je rozhodne Lednický zámok – pôvodne stredoveký hrad premenený v 19. storočí na romantický neogotický zámok. Ako uvádza oficiálna stránka zámku, jeho rekonštrukciu mal nariadiť Alois II. z Lichtenštejnu a cieľom bolo vybudovať tu letné sídlo v anglickom štýle. V tesnej blízkosti zámku je tiež unikátny palmový skleník s exotickými rastlinami z celého sveta.

Foto: Archív interez.sk

Okolo jednej z najnavštevovanejších moravských stavieb sa rozprestiera rozľahlý park popretkávaný sústavou vodných kanálov a jazierok.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • koľko stála plavba loďkou a aké zaujímavosti sme sa dozvedeli;
  • aké ďalšie miesta stoja za návštevu;
  • v ktorej reštaurácii známej z televízie sme obedovali;
  • ktoré prevádzky odporúčame navštíviť.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac