Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom

Leto nám pomaly dáva zbohom a spolu s ním odchádzajú aj príjemné teplé dni. Dobrou správou je, že výlet na Moravu je očarujúci ako počas horúcich prázdnin, tak aj počas farebných jesenných dní. O tom, že je tu čo vidieť, sme sa presvedčili na vlastnej koži.
Oblasť ležiaca takmer na hraniciach Česka, Slovenska a Rakúska, známa aj ako Lednicko-valtický areál, je krajinný celok zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO. Napriek tomu, že sa nachádza iba pár minút od slovensko-českej hranice, o ňom mnohí Slováci stále nepočuli, respektíve sa nerozhodli ho navštíviť.
Morava je pritom známa pokojom, chutnou gastronómiou, kvalitným vínom a malebnou prírodou. Zároveň ide o kontrast oproti tomu, čo ponúka väčšina susedných štátov.
Rýchla cesta a možnosti ubytovania
My sme si pre náš augustový výlet vybrali mestečko Lednice, v ktorom žije zhruba 2 300 obyvateľov. Ide o centrum a srdce celého areálu. Možností, ako sa sem dostať, je viacero. My sme vyrážali z Bratislavy autom a cesta nám trvala zhruba hodinu. Mestečko sa nachádza do 30 minút od slovensko-českej hranice a okrem vlastnej dopravy môžu turisti využiť aj kombináciu verejnej dopravy.
Ideálnou možnosťou je vlak z Bratislavy do mesta Břeclav, odkiaľ sa do Ledníc viete dopraviť autobusom. Takáto alternatíva vám zaberie iba 90 minút, do ktorých je započítaný aj prestup medzi dopravnými prostriedkami.
Výhodou výletu na Moravu je, že obyvatelia Bratislavy a blízkeho okolia ho vedia zrealizovať v priebehu jedného dňa. Ak si ale chcete užiť komplexnejší zážitok, určite odporúčame stráviť v Ledniciach aspoň 2 dni. Čo sa týka ubytovania, k dispozícii je niekoľko hotelov a na platformách ponúkajúcich ubytovanie sú registrované desiatky penziónov a apartmánov. Ceny sa počas týždňa v septembri v priemere pohybujú od 60 – 70 eur za noc. Samozrejme, počas víkendov to môže byť aj viac.
Atrakcie či gastro sú od seba „na skok“
Hneď od nášho príchodu sme nasávali atmosféru malého mestečka, ktorého výhodou je aj to, že prakticky všetko dôležité máte v pešej dostupnosti. Od hotelovej recepcie sme dostali viacero odporúčaní na to, čo by sme v Ledniciach mali navštíviť a ktoré gastroprevádzky určite nevynechať.
Dominantou dvojtisícového mestečka je rozhodne Lednický zámok – pôvodne stredoveký hrad premenený v 19. storočí na romantický neogotický zámok. Ako uvádza oficiálna stránka zámku, jeho rekonštrukciu mal nariadiť Alois II. z Lichtenštejnu a cieľom bolo vybudovať tu letné sídlo v anglickom štýle. V tesnej blízkosti zámku je tiež unikátny palmový skleník s exotickými rastlinami z celého sveta.
Okolo jednej z najnavštevovanejších moravských stavieb sa rozprestiera rozľahlý park popretkávaný sústavou vodných kanálov a jazierok.
