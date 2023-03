Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok

Štvrtá časť Johna Wicka je vonku a opäť v ňom hviezdi mnohými milovaný herec Keanu Reeves. Patrí medzi jednu z najväčších hviezd Hollywoodu, no popri svojej bohatej kariére čelil v osobnom živote mnohým náročným skúškam a nástrahám. Postihlo ho veľa nešťastia, no napriek všetkému nezatvrdol a dnes je ľuďmi považovaný za osobu s láskavým srdcom. Toto by ste o ňom mali vedieť.

Otec ich rodinu opustil, keď bol Keanu ešte dieťaťom

Keanu Charles Reeves sa narodil 2. septembra 1964 v Libanone, uvádza Britannica. Odjakživa sníval o herectve, až sa z neho stala významná hollywoodska hviezda. Už od malička však poznal nepriazeň osudu.

Portál Medium spomína, že vyrastal iba s mamou, pretože otec ich rodinu opustil, keď mal Keanu len 3 roky. Aby toho nebolo málo, časť zo svojho života navyše strávil vo väzení.

Strednú školu nikdy nedokončil

Podľa všetkého bol Keanu stále veľmi ambiciózny, no čo sa školy týka, mal problémy. Vystriedal štyri rôzne stredné školy a z jednej ho dokonca vylúčili. Ako vysvetľuje Collider, napokon sa rozhodol naplno venovať herectvu a školu preto nikdy nedokončil.

Prelomový Matrix

Stal sa z neho jeden z najobľúbenejších hercov súčasnosti. Na svojom konte má bohatú hereckú kariéru a každý si ho okamžite spojí predovšetkým s Matrixom, postavou Johna Wicka alebo s filmami ako Diablov advokát, Bod zlomu či Nebezpečná rýchlosť.

Práve Matrixom spôsobil ošiaľ a stala sa z neho ikona akčných filmov. Jeho rola však nebola vôbec jednoduchá a zaujímavosťou je, že na kastingu bol vybraný aj napriek obrovskej konkurencii v podobe Brada Pitta či Leonarda DiCapria. Jeho osobný život však nebol taký ružový, ako by sa mohlo zdať…

Sestra bojovala 10 rokov s rakovinou

Ešte začiatkom 90. rokov Keanovej sestre Kim diagnostikovali rakovinu krvi, píše SurvivorNet. Keanu sa rozhodol o ňu v týchto náročných časoch postarať a okrem upratovania jej napríklad aj varil. Aby jej bol nablízku, predal svoj dom. Jednoducho sa zachoval ľudsky a napriek svojej kariére urobil to, čoho by sa mnohí zdráhali.

Tento náročný boj napokon trval 10 rokov, no Kim z neho vyviazla živá. Keanu mal už v tom čase za sebou prvý Matrix a rozhodol sa urobiť dobrú vec. Časť zo svojho obrovského zisku venoval na boj proti rakovine. Dokonca v tichosti založil charitatívnu organizáciu.

Prišli o dieťa