Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí

Imrich Karvaš je jedným z hrdinov SNP
Patrí k jedným z hrdinov Slovenského národného povstania, hoci nebojoval so zbraňou v ruke. Bol však jedným z tých ľudí, vďaka ktorým k povstaniu vôbec došlo. Imrich Karvaš bol ekonóm, právnik, vysokoškolský profesor a odborník na národné hospodárstvo. Narodil sa v roku 1903 vo Varšanoch, ktoré dnes poznáme ako Kalinčiakovo, teda jednu z mestských častí Levíc.
V období prvej republiky sa rozhodol vyštudovať Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní titulu sa na fakulte aj zamestnal a jeho akademický rast mohol začať. Podarilo sa mu získať štipendium, ktoré ho v rokoch 1926 – 1927 dostalo na štrasburskú a parížsku univerzitu, kde sa venoval hospodárskemu právu. V roku 1930 sa stal docentom a v roku 1934 mimoriadnym profesorom.
Ako sa mu podarilo okabátiť nacistov a akú rolu v tom zohral Jozef Tiso, si môžete prečítať v našom článku: Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Navštívili sme jazero ukryté v horách
Letná sezóna sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Už o niekoľko dní sa oficiálne končí aj kúpacia sezóna v oblasti Vinianskeho jazera. Boli sme sa tam preto pozrieť. V jazere sme sa síce neokúpali, hygienici to totiž neodporúčajú, v jeho okolí sme ale strávili príjemný čas. Celé jazero aj s prestávkou na niečo pod zub pomalým tempom obídete za menej ako hodinu.
Hŕstka ľudí sa rozhodla pre stanovačku pri brehu, iní si dali langoš v bistre, kde okrem tých klasických môžete ochutnať aj plnené. Čistý langoš začína na cene 2,60 eura a za plnený dáte 6,60 eura. Následne si za sumy od 30 centov až po 1,50 eura môžete zvoliť rôzne prílohy vrátane cesnaku, kečupu, smotany, bryndze, kukurice či šunky. Domáce palacinky s džemom či Nutellou núka bistro za 6,50 eura. Za 3 deci čapovaného radlera zaplatíte 2 eurá a za klasické pivo od 1,60 za 3 deci a od 1,80 za pol litra.
Ak sa chcete o Vinianskom jazere dozvedieť viac, prečítajte si našu reportáž tu: Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Takto vyzerala explózia prvej sovietskej atómovky
Účinky jadrovej zbrane sú hrozivé. Je to zbraň hromadného ničenia, ktorá dokáže z povrchu Zeme vymazať všetko v okolí niekoľkých stoviek metrov. Následky na populácii sú taktiež desivé. Jadrovú zbraň po vzore Spojených štátov skonštruoval aj Sovietsky zväz.
Za otca zbraní hromadného ničenia sa považuje americký fyzik J. Robert Oppenheimer. Práve on so svojím tímom pracoval na utajovanom projekte Manhattan v Los Alamos v Novom Mexiku, kde počas druhej svetovej vojny fungovalo laboratórium na výrobu prvej jadrovej bomby. 16. júla 1945 došlo k detonácii prvej jadrovej bomby v histórii ľudstva, pričom akcia mala krycí názov Trinity.
Američania neskôr zhodili jadrové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki, čím spôsobili obrovské straty na životoch, majetkoch i prírode. Tieto ťahy neostali bez reakcie. Program jadrových zbraní bol prioritou pre niekoľko štátov vrátane Sovietskeho zväzu, pre ktorý bolo zhodenie amerických bômb kľúčovým momentom.
Ako sa im to podarilo a čo nasledovalo, si môžete prečítať v našom článku: Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Rozprávali sme sa s entomológom o osách
Letná sezóna nepatrí len grilovaniu, kúpaniu a či drinkom, ale aj nezvaným návštevníkom v podobe ôs. Kým niektorí pred nimi v panike utekajú, iní ich ignorujú. Ak však patríte do prvej skupiny, máme pre vás tipy od odborníka, ako sa správať, keď k vám priletí osa, ale aj to, ako dokážete zabrániť tomu, aby vás otravovali.
Na túto tému sme sa rozprávali s entomológom Mgr. Adriánom Purkartom, Phd., MBA, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale zároveň je aj predsedom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Bývalý študent znásilňoval učiteľku 53 dní
Nejeden učiteľ má skúsenosť, pre ktorú sa obáva o svoju bezpečnosť. Mary Stauffer ale v rukách svojho niekdajšieho študenta prežila peklo, aké by ste nepriali nikomu. Aby toho nebolo málo, ako donucovací prostriedok využíval jej 8-ročnú dcéru. Obe uniesol a zajal vo svojom dome. Vyhrážal sa, že ak mu Mary neurobí po vôli, ublíži nielen jej dcére, ale aj zvyšku jej rodiny.
Mary sa napokon podarilo nájsť spôsob, ako z pekla ujsť, tam to ale neskončilo. Jej únosca si najal spoluväzňa, aby učiteľku aj jej dcéru zabil, polícia na to ale, našťastie, včas prišla. Priamo pred súdom potom na Mary opakovane zaútočil. Počas jedného z incidentov jej spôsobil vážne poranenie na tvári. Mary sa ale tým, čo prežila, nenechala len tak zlomiť.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako útok šialenca prežila, prečítajte si náš článok tu: 53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre
Nájdete ich vari v každom našom meste, lákajú relatívne nízkymi cenami, veľkými porciami, no niektorých môže odradiť povesť, ktorá okolo nich koluje. Hovoríme o ázijských bistrách, ktoré sa v našich končinách začali objavovať približne v 90. rokoch a pri ktorých sa už neraz čo-to popísalo o pochybnostiach ohľadom čistoty priestorov či čerstvosti surovín. Napriek tomu u nás stále prežívajú a majú svojich zákazníkov. Do jedného z nich sme sa vybrali aj my.
Dali sme si thajské kuracie kari za 4,31 eura s hranolčekmi v cene 1,80 eura a 3 dcl čapovanej koly v plastovom pohári za 90 centov. Účet za jednu porciu sa vyšplhal na 7,01 eura, čo hodnotíme pozitívne.
Porcia bola skutočne veľká, tej nemáme čo vytknúť. Rovnako aj chuť, ktorá je taká istá, ako hádam v každom inom ázijskom bistre. No kvôli jednej veci sme obed mali problém dojesť.
Čo sme objavili na tanieri a znepríjemnilo nám to obed, sme pre vás zhrnuli v reportáži: Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón
Dvanásť. Presne toľkokrát sa mi v priebehu posledných 7 dní pokúšali dovolať neznáme čísla z Rakúska alebo z Českej republiky. A keďže som žila istý čas v Prahe, jeden z hovorov prichádzajúcich z Česka som prijala. Ozval sa robotický hlas, ktorý mi tvrdil, že má pre mňa prácu.
Telefonát som ukončila skôr, ako by zo mňa niekto na druhom konci mohol dostať akékoľvek údaje alebo prístupy, či sa pokúsil nainštalovať mi do mobilu aplikáciu na ovládnutie zariadenia.
O čo ide, prečo vám volajú čísla z Rakúska alebo z Českej republiky, čo robiť v prípade, že sa stanete ich obeťou, i to, na aké ďalšie podvody si dať pozor, pre interez vysvetlili špecialista na online bezpečnosť Karol Suchánek a etický hacker Pavol Lupták.
Článok si môžete prečítať tu: Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Už viac ako 13 rokov trávime celé leto v Chorvátsku, ktoré nám prirástlo k srdcu. Náš každodenný život tvorí práca, ale aj objavovanie nových miest, kam noha bežného turistu často ani nevkročí. Zároveň nás to však láka aj za hranice, do krajiny, ktorá vonia Orientom, no pamätá si bolesť – do Bosny a Hercegoviny. A tentoraz sme navštívili jej hlavné mesto Sarajevo, v ktorom dodnes cítiť pozostatky vojny.
Keď sme prišli do Sarajeva, privítalo nás veľmi sychravé počasie, čo ešte viac umocnilo ťaživý pocit z histórie tohto miesta. Prešli sme sa Alejou ostreľovačov a pozorovali dostrieľané domy, pričom sme mali pocit, akoby sme aj my boli cieľom. Nebol to síce príjemný zážitok, ale rozhodne veľmi dôležitý. Práve na takýchto miestach si dokážeme uvedomiť, aké máme šťastie, že nežijeme vo vojnovej zóne.
Viac si môžete prečítať tu: Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev
Vojna na Ukrajine mala skončiť v priebehu niekoľkých dní. Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho zvolení však nevyšli, a napriek tomu, že si od stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom veľa sľuboval, Moskva naďalej útočí na ukrajinské mestá a zabíja civilistov.
V noci z 27. na 28. augusta kremeľské rakety a drony zasiahli niekoľko bytoviek v Kyjeve, odkiaľ hlásia najmenej desať mŕtvych ľudí, vrátane jedného dieťaťa. Podľa ukrajinského letectva Rusi útočili 629 dronmi a raketami. Ide o druhý najvyšší počet nasadených striel a dronov od konca február 2022.
„Je to prostredník Putina venovaný nám a najmä Trumpovi. My v Európe o Putinovi nemáme ilúzie, kritizujeme ho, žiadame kroky proti nemu. Trump ale o ňom nepovedal ani pol zlého slova,“ hodnotí situáciu politológ Grigorij Mesežnikov.
Čo si myslí o stretnutí Trumpa s Putinom, ako hodnotí prístup Západu k vojne, i to, aký ďalší vývoj môžeme očakávať, sa dozviete tu: Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Tvorkyňu obsahu ste v mediálnom svete mohli zazrieť už veľakrát. 25-ročná úspešná Slovenka má dnes silnú mediálnu platformu, bola jednou z finalistiek v súťaži Miss Universe a pôsobila aj ako cage girl v organizácii Oktagon MMA. Narodila sa v Bratislave, jej mama pochádza z Petržalky, no napriek tomu jej dnes mnohí Slováci neveria, že je naša.
V dnešnom rozhovore prehovorila Sandra Šinová o temnejšej stránke svojho života, ktorou je život v tele Slovenky, ktorej „slovenskosť“ nikto neverí. Neraz sa cíti ako cudzinka vo vlastnej krajine – na Slovensku je doma, no neustále vytŕča. Sandra spomína aj výhody svojej inakosti, pričom s nadhľadom dodáva, že by ich nevyužil „iba d**ino“. Priznala, ktorá slovenská reklama ju donútila odmietnuť obliecť sa do kroja, a poslala silný odkaz všetkým dievčatám, ktoré cítia, že sú iné.
Viac sa dozviete v rozhovore: Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Kamila žije s rodinou v USA
Kamila sa presťahovala s manželom a dvoma deťmi do USA na konci roka 2021. Vedela, že ju čaká veľká životná zmena, no netušila, že ju privíta komunita, kde vám cudzia pani v parku v daždi beží na pomoc s dáždnikom. V rozhovore nám prezradila, že Američania majú pozitívny prístup k životu a dokážu si ho aj patrične užívať. Premýšľajú absolútne vo veľkom, veľké domy a autá. „Či na to všetci majú, alebo sú zadlžení až po uši, to neviem. Ale je fascinujúce to vnímať.“
Kamila Štěpánková býva spolu s rodinou v USA, v štáte Oregon, v meste Hillsboro, neďaleko Portlandu, kde žije viac ako 100-tisíc obyvateľov. Nepríjemný pocit, že tu žije hlava na hlave, však nemá, pretože v USA je všeobecne menšia hustota obyvateľstva než v Európe. O svoj život za veľkou mlákou sa zároveň delí aj na Instagrame, kde vystupuje pod prezývkou „coolmom.blog“.
Celý rozhovor nájdete tu: Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií
Z Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Kým v roku 2023 zoznam diel obsahoval cez 330 originálnych knižných ilustrácií, dnes sa mal ich počet znížiť na asi 50 diel.
Upozornili na to ľudia z prostredia umenia a kultúry Ida Želinská, Mária Rojko a Miloš Kopták, ktorí na základe infozákona od inštitúcie vedenej Petrou Flach požiadali o zoznam originálov od slovenských autorov a autoriek.
Interez kontaktoval ministerstvo kultúry aj Bibianu s otázkami ohľadom počtu ilustrácií, i toho, ako sú archivované. Do vydania článku sme stanovisko rezortu nedostali, neskôr nám však prišla odpoveď od riaditeľky domu umenia pre deti.
Ako Bibiana vysvetľuje údajne zmiznuté ilustrácie, ale aj čo hovoria umelci, si môžete prečítať na tomto odkaze: Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Ministerstvo mlčí, takto reaguje inštitúcia
