Jedinečná slovenská novinka láka prvých návštevníkov. Je zahalená rúškom tajomstva, tu ju objavíte

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Tip na výlet
Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) v októbri sprístupnila Tajomný chodník Tribečom.

Na tri pešie a tri cyklistické trasy sa môžu vydať turisti, ktorí chcú spoznávať zaujímavosti a tajomné zákutia pohoria Tribeč.

Ako informovala NOCR, ide o projekt, ktorý turistov prevedie miestami opradenými legendami.

Svoju cestu si tu nájdu cyklisti, rodiny aj skúsení turisti

„Každá z lokalít ponúka iný príbeh, inú atmosféru a kúsok tajomstva, ktoré sa mení s každým krokom. Tajomný chodník Tribečom sa začína v obci Zlatno v okrese Zlaté Moravce, priamo pri obchode s potravinami. Tu je osadená informačná tabuľa, ktorá návštevníkov uvedie do tajomnej atmosféry,“ priblížila NOCR.

Záujemcovia si môžu vybrať z peších i cyklistických trás. Sú medzi nimi kratšie, určené na prechádzky rodín s deťmi, i dlhšie pre skúsených turistov a cyklistov.

„Turistický chodník ponúka miesta, kde sa mieša realita s mýtmi. Tribeč je známy bludičkami, podivnýmí zmiznutiami a nevysvetliteľnýmí príbehmi. Pre odvážnych návštevníkov je pripravená aj pátracia šifrovacia hra plná indícií a záhad. Zavedie ich po stopách záhadológa, ktorý zmizol počas svojej výpravy,“ doplnila NOCR.

