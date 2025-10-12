V centre sa ubytujete za 32 eur: Navštívili sme nádherné miesto. Nikdy ste o ňom nepočuli, túto jeseň ho nesmiete vynechať

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Tip na výlet
Oradea je skrytý rumunský klenot nachádzajúci sa len pár kilometrov od maďarskej hranice. 

Potešíme najmä Košičanov – do tohto mesta dorazia autom za necelé tri hodiny, čo je ideálna vzdialenosť na víkendový výlet.

Od tohto roka navyše Rumunsko vstúpilo do schengenského priestoru, takže na hranici vás nečaká zdĺhavé čakanie na kontrolu dokladov. Bonusom je aj trasa – väčšina cesty vedie po diaľnici, vďaka čomu je jazda rýchla, bezpečná a plynulá.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Baľte kufre: Jedno z najkrajších európskych miest máme len jednu hodinu cesty autom od slovenskej hranice. Má obrovské čaro
2.
Ste tu za 9 hodín: Našli sme miesto, ktoré vyzerá ako z rozprávky bratov Grimmovcov. Je ideálne na jesennú dovolenku
3.
Navštívili sme krásnu vyhliadku vo Švajčiarsku, ostali sme očarení: Prechádzali sme cez serpentíny a pozorovali Alpy
Zobraziť všetky články (73)

Zmes náboženstva a umenia

Oradea bola po stáročia multietnickým centrom. Pri prechádzke mestom sa ocitnete uprostred histórie – najprv vás upúta Oradeanská pevnosť, ktorej korene siahajú do stredoveku.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Následne sa pred vami rozprestiera pestrá paleta náboženskej architektúry: priestranná pravoslávna katedrála, nádherná baroková katolícka katedrála, okúzľujúca synagóga aj reformovaný kostol.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Okrem náboženských pamiatok poteší milovníkov secesie aj neuveriteľných 89 budov v tomto umeleckom štýle, ktoré dotvárajú jedinečnú atmosféru mesta.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Prirodzene sa do nich vmiešali aj mohutné socialistické bloky a funkcionalistické stavby, ktoré kontrastujú s jemnou dekoratívnosťou starších budov a zároveň dodávajú mestu osobitý charakter.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Keď nepoznáte jeho históriu, mnohoraká podoba Oradey vás môže naozaj prekvapiť. „Či už to boli Maďari, Rumuni, Taliani, Nemci, Židia, Rómovia alebo Slováci – všetci vniesli do mesta časť svojej identity,“ vysvetľuje Visit Oradea. Výsledkom je pestrá mozaika, vďaka ktorej pôsobí celé mesto ako jedno veľké múzeum. Prechádzka po ňom je program sám osebe a doslova vás uchváti na celé hodiny.

Extrémne lacné, úžasné ubytovanie priamo v centre mesta

Za ideálnu jesennú destináciu považujeme toto malebné mesto aj vďaka mimoriadne nízkym cenám ubytovania. Na Bookingu sme bez problémov našli apartmán pre dve osoby priamo v centre mesta za neuveriteľných 32 eur na noc.

V tomto období nebolo nutné ani hľadať s predstihom – ubytovanie sme si zabezpečili až počas jazdy po maďarskej diaľnici. Apartmán bol čistý a voňavý, s priestrannou kúpeľňou, balkónom, klimatizáciou a veľkou drevenou posteľou. Nechýbala smart TV s prihláseným Netflixom, káva, čaje ani základné kuchynské vybavenie.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Nakoniec, Oradea je známa aj ako raj termálnych vôd a ponúka množstvo wellness zariadení priamo v meste alebo v jeho blízkom okolí. Navyše je ideálnym východiskovým bodom pre objavovanie ďalších zákutí Rumunska. Pri plánovaní návštevy sa oplatí využiť turistické portály a recenzie na TripAdvisore, ktoré nám počas pobytu pomohli nájsť skvelé reštaurácie, zaujímavé prehliadky aj prírodné lokality v okolí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našla som skutočný skrytý poklad za 0 eur: Bola som na mieste, ktoré je ako…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac