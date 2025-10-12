V centre sa ubytujete za 32 eur: Navštívili sme nádherné miesto. Nikdy ste o ňom nepočuli, túto jeseň ho nesmiete vynechať

Potešíme najmä Košičanov – do tohto mesta dorazia autom za necelé tri hodiny, čo je ideálna vzdialenosť na víkendový výlet.
Od tohto roka navyše Rumunsko vstúpilo do schengenského priestoru, takže na hranici vás nečaká zdĺhavé čakanie na kontrolu dokladov. Bonusom je aj trasa – väčšina cesty vedie po diaľnici, vďaka čomu je jazda rýchla, bezpečná a plynulá.
Zmes náboženstva a umenia
Oradea bola po stáročia multietnickým centrom. Pri prechádzke mestom sa ocitnete uprostred histórie – najprv vás upúta Oradeanská pevnosť, ktorej korene siahajú do stredoveku.
Následne sa pred vami rozprestiera pestrá paleta náboženskej architektúry: priestranná pravoslávna katedrála, nádherná baroková katolícka katedrála, okúzľujúca synagóga aj reformovaný kostol.
Okrem náboženských pamiatok poteší milovníkov secesie aj neuveriteľných 89 budov v tomto umeleckom štýle, ktoré dotvárajú jedinečnú atmosféru mesta.
Prirodzene sa do nich vmiešali aj mohutné socialistické bloky a funkcionalistické stavby, ktoré kontrastujú s jemnou dekoratívnosťou starších budov a zároveň dodávajú mestu osobitý charakter.
Keď nepoznáte jeho históriu, mnohoraká podoba Oradey vás môže naozaj prekvapiť. „Či už to boli Maďari, Rumuni, Taliani, Nemci, Židia, Rómovia alebo Slováci – všetci vniesli do mesta časť svojej identity,“ vysvetľuje Visit Oradea. Výsledkom je pestrá mozaika, vďaka ktorej pôsobí celé mesto ako jedno veľké múzeum. Prechádzka po ňom je program sám osebe a doslova vás uchváti na celé hodiny.
Extrémne lacné, úžasné ubytovanie priamo v centre mesta
Za ideálnu jesennú destináciu považujeme toto malebné mesto aj vďaka mimoriadne nízkym cenám ubytovania. Na Bookingu sme bez problémov našli apartmán pre dve osoby priamo v centre mesta za neuveriteľných 32 eur na noc.
V tomto období nebolo nutné ani hľadať s predstihom – ubytovanie sme si zabezpečili až počas jazdy po maďarskej diaľnici. Apartmán bol čistý a voňavý, s priestrannou kúpeľňou, balkónom, klimatizáciou a veľkou drevenou posteľou. Nechýbala smart TV s prihláseným Netflixom, káva, čaje ani základné kuchynské vybavenie.
Nakoniec, Oradea je známa aj ako raj termálnych vôd a ponúka množstvo wellness zariadení priamo v meste alebo v jeho blízkom okolí. Navyše je ideálnym východiskovým bodom pre objavovanie ďalších zákutí Rumunska. Pri plánovaní návštevy sa oplatí využiť turistické portály a recenzie na TripAdvisore, ktoré nám počas pobytu pomohli nájsť skvelé reštaurácie, zaujímavé prehliadky aj prírodné lokality v okolí.
Nahlásiť chybu v článku