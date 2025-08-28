Je žienkou domácou. Takto Zdenu Studenkovú mnohí nepoznajú, prekvapila tvrdením, čo má najradšej v súkromí

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Na verejnosti dokonale upravená, doma obyčajná žena, ktorá sa stará o domácnosť.

V slovenskom šoubiznise by sme asi ťažko našli šarmantnejšiu dámu, ako je jedna z najznámejších slovenských herečiek. Táto pôvabná žena, ktorá zakaždým ohúri dokonale upraveným vzhľadom, je profesionálkou v hereckej brandži. Počas svojej dlhoročnej praxe si už zahrala mnoho rôznych postáv – také, ktoré vzbudzovali rešpekt a mali veľké postavenie v spoločnosti, ale i tie komediálne. 

Zdenu Studenkovú možno považovať za chameleóna. Vie sa vžiť do akejkoľvek hereckej úlohy, do ktorej dá telo i dušu. Zdá sa, že jej však najviac pasujú postavy s aristokratickým zjavom, ako píše Šarm. Charizmatická blondínka v dobových kostýmoch, s rôznymi účesmi v kombinácii s gestami či mimikou, vyvoláva u publika či divákov pri televíznych obrazovkách rôzne emócie. Jedno je však isté: fanúšikovia ju jednoducho milujú.

Ajurvéda a klinika krásy ako pomocníci

Herečka je známa okrem iného aj tým, že si potrpí na upravený vzhľad. Nehrozí, že by ju verejnosť zahliadla so strapatými vlasmi alebo v domácom oblečení bez štipky mejkapu, ktorý podčiarkne jej krásu. Vyzerá to tak, že inšpiráciou sú pre ňu Talianky, ktoré o seba dbajú. “Tam sú krásne ženy, oblečené, upravené. Ja mám rada, keď sa ženy o seba starajú, keď sa neopustia,” priznala herečka o nežnejšom pohlaví v Taliansku na verejnej debate Hovory v Pistori.

Nezabúda aj na starostlivosť zvnútra. Absolvovala dokonca ajurvédsky pobyt, ktorý prináša komplexnú regeneráciu tela a mysle a má mnoho benefitov, vrátane detoxu, zlepšenia spánku, redukcie stresu a posilnenia imunity. A to sa zaručene ukáže navonok. Čo sa týka spomínanej krásy, taktiež sa netají tým, že sa občas zvykne zveriť do rúk odborníkom, ktorí jej pomôžu.

Nepohrdne ani štýlovými módnymi kúskami, nie je tajomstvom, že spolupracuje s najzvučnejšími menami v slovenskom módnom dizajnérstve, vrátane Borisa Hanečku.

Aký stroj v domácnosti si obľúbila?

