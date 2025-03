Je to tu znova. V Dunaji, k vašim službám opäť dôjde k scenáru, ktorý rozčuľuje divákov, nevydýchnu si

Diváci na obrazovkách sledujú už deviatu sériu tohto dobového seriálu, ktorá sa pomaly ale isto blíži do finále. Na povrch vyplávali rôzne tajomstvá a postavy sa dozvedeli pravdu. To platí dvojnásobne v rodine Kučerovcov, keďže Irena konečne pozná Leopoldov pôvod a Tereza si zas vypočula konverzáciu, v ktorej Holubec priznal, že ju len vodí za nos.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

S niektorými postavami diváci súcitia, iné ich svojím konaním hnevajú. Tak to bolo už v prvej sérii, a tak je to i teraz. Najviac ich vytáča Matúš, ktorého stále nie a nie odhaliť ako zradcu a Anna, ktorej príbeh sa vždy skomplikuje.

Znova ich ohrozuje

O tom, že sa z Anny rýchlo stala postava, ktorá ide ľuďom na nervy, sme vás už v článku informovali. Odkedy totiž unikla z transportu vďaka obete pani Márie, musela sa skrývať. Nerobila to však najlepšie, keďže diváci neustále upozorňovali na to, že nemá v dome zamknuté dvere, hlasno v kuchyni kašle a dokonca sa vybrala do ulíc, aby našla Laca Koptíka.

Potom sa však presunula do Tatier, keďže Magda a Urban dostali od gardistov ako svadobný dar pobyt. Teraz už je Anna späť a Magda ju opäť musí skrývať pred Walterom Klausom. Z toho však diváci rozhodne nie sú nadšení a boja sa, že znova ohrozí hneď viacero postáv.

„A zase tá Anna narobila zbytočné problémy Magde,“ nechápavo krúti diváčka hlavou v komentároch. „A Vilovi nie?“ pozastavila sa ďalšia. „Vilo je blbec. Šéf gardy a býva vedľa nebezpečnej Terezy! Už dávno si mohol vybaviť iný byt,“ oponuje tretia. Tam však kritika na Anninu postavu nekončí.

„Už by mali s ňou niečo urobiť. Hrá sa na pani domu, z Magdy si urobili slúžku. Anne chýba pokora a vďačnosť,“ stojí zas v inom komentári. Dokonca sa objavilo aj: „Anna už by mohla v tomto seriáli skončiť.“