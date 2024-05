Je to šialené, ale polárnu žiaru uvidíme aj dnes: Môže byť taká, ako v piatok, takto zistíte, kedy ju pozorovať

Vyzerá to tak, že už tretiu noc po sebe budeme môcť zo Slovenska pozorovať v noci unikátnu polárnu žiaru. Ako informuje portál iMeteo, počasie nám oproti včerajšku bude priať a môže sa vyskytnúť v takej intenzite, ako v piatok.

Mnohí Slováci mali to šťastie, že v piatok zazreli polárnu žiaru. So svojimi krásnymi fotografiami zaplavili internet a dostali množstvo lajkov. No potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá noc prespala bez toho, aby vôbec vedela, čo sa na nočnej oblohe odohráva. Ak patríte práve do nej, možno práve dnes prišiel čas to zmeniť.

Máme za sebou najsilnejšiu geomagnetickú búrku o sile G5 a slnečné erupcie stále pokračujú.

„NOAA zatiaľ informovala o geomagnetickej búrke sily G3, ale je možné, že k večerným hodinám dosiahne aj G4, či dokonca G5,“ vysvetľuje portál o počasí. To znamená, že by sa mohol zopakovať scenár z piatka.

Presný čas toho, kedy polárnu pozorovať, sa určiť nedá. No pomôcť vám v tom môže napríklad stránka spaceweatherlive.com, odporúča iMeteo.