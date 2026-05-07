Tragédia poslala obľúbený akvapark do straty. Návštevníci sa tento rok modernizácie nedočkajú

Obľúbené termálne kúpalisko na juhu Slovenska, ktoré roky patrilo medzi najväčšie a najnavštevovanejšie v krajine, zaznamenalo v roku 2025 výrazný ekonomický pokles. Po dlhoročnom raste sa prevádzkovateľ dostal do mínusu, pričom hlavným dôvodom bola strata dôvery verejnosti.
Vadaš dlhodobo lákal tisíce ľudí denne najmä v letných mesiacoch a tvoril dôležitý pilier turizmu v regióne Štúrovo. Hospodárske výsledky spoločnosti však ukazujú, že v minulom roku výrazne zaostala za predchádzajúcimi sezónami. Informoval o tom portál Index.
Po dlhých rokoch v strate
Podľa údajov z portálu Finstat spoločnosť VADAŠ, s. r. o. (vlastnená mestom Štúrovo) vykázala za rok 2025 stratu takmer 550 000 eur. Spoločnosť pritom v strate neskončila viac ako 5 rokov. Tržby klesli o približne 25 % na 6,4 milióna eur oproti predchádzajúcemu roku. Predtým firma dlhodobo rástla a v roku 2024 dosiahla najlepší zisk za posledné roky. Zarobila viac ako 1,2 milióna eur.
Firma však zostáva finančne zdravá. Nemá významné bankové úvery, vlastný kapitál je silný a majetok prevyšuje desiatky miliónov eur. Avšak strata dôvery sa prejavila v celoročnom poklese návštevnosti.
V reakcii na situáciu sa dlhoročný riaditeľ Endre Hogenbuch rozhodol po takmer 19 rokoch vo funkcii odstúpiť k 31. máju 2026. Plány na väčšie investície, vrátane modernizácie alebo nového ubytovania, boli odsunuté. Rozhodnutie o ďalších krokoch bude závisieť od výsledkov aktuálnej sezóny.
Stačila jedna nešťastná udalosť
Ako sme informovali, v polovici júna 2025 zomrel 11-ročný chlapec na zriedkavú a veľmi nebezpečnú infekciu spôsobenú amébou Naegleria fowleri. Chlapec sa krátko predtým zúčastnil plaveckého programu v areáli kúpaliska. Infekcia, známa ako primárna amébová meningoencefalitída, napáda mozog a má extrémne vysokú úmrtnosť.
Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva potvrdili prítomnosť améb z rodu Naegleria a Acanthamoeba v niektorých vzorkách, no špecifický smrteľný kmeň Naegleria fowleri sa v odobratých vzorkách nepreukázal ako prítomný nad detekovateľnou hranicou. Napriek tomu incident spôsobil veľkú mediálnu búrku a obavy medzi návštevníkmi.
50-ročná história
Výstavba moderného rekreačného komplexu sa začala v roku 1976 a už v roku 1978 boli odovzdané do prevádzky prvé bazény. Postupne pribúdali bufety, chatky a ďalšie vybavenie, čím sa z jednoduchého kúpaliska stal významný rekreačný areál.
V roku 2018 bola otvorená aj celoročná wellness časť vrátane Wellness hotela Thermal s ubytovaním, čo umožnilo prevádzku aj mimo letnej sezóny. Vadaš sa tak postupne premenil z letného kúpaliska na komplexný termálny rezort, ktorý je obľúbený nielen medzi Slovákmi, ale aj medzi hosťami z Maďarska a ďalších krajín vďaka polohe priamo na slovensko-maďarskej hranici s výhľadom na Ostrihomskú baziliku.
