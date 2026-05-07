Na fotkách vyzerá vždy mrzuto a nahnevane. Ben Affleck objasnil, čo je v skutočnosti zatým

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Bol by oveľa šťastnejší, ak by ho nechali na pokoji.

Byť neustále prenasledovaný otravnými bleskami paparazzov rozhodne nemôže byť príjemné. Niektoré celebrity sa naučili nevšímať si ich, iné im rady zapózujú, no potom sú tu také, ktorých fotografie rýchlo obletia internet práve pre ich reakciu. Napríklad Justin Bieber je známy tým, že sa s nimi viackrát dostal do roztržky, no potom je tu miernejšia verzia, a to Ben Affleck, ktorý jednoducho vyzerá na fotkách vždy podráždený.

Ben Affleck objasnil dôvod, prečo na záberoch od paparazzov pôsobí vždy tak mrzuto. Minulý rok sa 53-ročná hollywoodska hviezda objavila v podcaste Thea Vona This Past Weekend, kde umelec prezradil, čo presne nemá rád na šoubiznisovom priemysle, zachytil portál Tyla.

Foto: Profimedia

Chce, aby mu dali pokoj

„Naozaj neobľubujem veľké spoločenské podujatia a nerád chodím často von,“ vysvetlil Affleck. „Som tak trochu hanblivý a nerád som pred kamerou.“ Zdôraznil pritom rozdiel medzi tým, keď stojí pred kamerou ako herec vo filme, a tým, keď ho niekto fotí v momente, keď sa snaží žiť svoj „bežný život“.

Von sa zamýšľal nad tým, prečo Affleck vyzerá na toľkých momentkách „zničene“, a poznamenal, že niektorí jedinci celebrity zámerne sledujú a provokujú ich, len aby získali nelichotivý záber.

„Je to pravda,“ súhlasil Affleck. „Keď ma niekto fotí, som otrávený, pretože som zvyčajne so svojimi deťmi a snažím sa niekam ísť.“ Dodal, že „zakaždým“, keď prežíva tieto súkromné chvíle, odniekiaľ vyskočia „štyria chlapi“ s fotoaparátom.

Ben Affleck so synom Samom. Foto: Profimedia

„A ja im hovorím: ‚Hej, kamoš, môžeš mi dať chvíľu pokoj? Snažím sa byť so svojimi deťmi. Nevadí ti to?‘ Chápete, čo tým myslím? Oni potom odídu, vy idete dnu a bavíte sa, ale ide o selektívnu skúsenosť – ak niekoho odfotíte zakaždým, keď sa cíti podráždený, bude vyzerať podráždene. Je to štýl: ‚Prídem, vytočím ťa, odfotím ťa a potom to zverejním so slovami: Pozrite sa, aký je naštvaný!‘“

Dokáže pochopiť Britney

Otec troch detí vyjadril súcit aj s Britney Spears, ktorá čelila mimoriadne šokujúcemu zaobchádzaniu zo strany bulváru.

„Na základe vlastných skúseností som vedel, že ju títo ľudia prenasledujú v čase, keď možno prechádzala ťažkým obdobím,“ pokračoval Affleck. „Neviem to naisto, pretože ju nepoznám, ale viem, že ten kolobeh, keď na vás ľudia pokrikujú, obťažujú vás a sledujú vás – zdalo sa, že práve to samo o sebe vyvoláva ten obrovský chaos. Akoby do toho pichali palicou a kričali: ‚Pozrite, pozrite, pozrite sa na to.‘“

Dodal, že trápenie Britney Spears mu „po prvýkrát“ odhalilo „neúmyselnú, ale kolektívnu krutosť“ paparazzi priemyslu.

Affleck tiež poznamenal, že nechce, aby ho fanúšikovia videli v súkromí, pretože to môže narušiť uveriteľnosť jeho postáv. „Pre herca to nie je dobré. Naozaj nechcem, aby si ľudia pri sledovaní filmu hovorili: ‚To nie je on. Videl som ho včera na obede a viem, aký v skutočnosti je.‘ Prekáža to v schopnosti vytvoriť ilúziu,“ vysvetlil.

Hoci Affleck uznáva, že takáto sláva má svoju cenu, uzavrel to tým, že by bol „oveľa šťastnejší“, keby ho „nechali na pokoji“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Cikajú po stojačky alebo do vedra. Celebrity zodpovedali otázku toalety na Met Gala a občas…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac