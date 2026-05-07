Na fotkách vyzerá vždy mrzuto a nahnevane. Ben Affleck objasnil, čo je v skutočnosti zatým

Byť neustále prenasledovaný otravnými bleskami paparazzov rozhodne nemôže byť príjemné. Niektoré celebrity sa naučili nevšímať si ich, iné im rady zapózujú, no potom sú tu také, ktorých fotografie rýchlo obletia internet práve pre ich reakciu. Napríklad Justin Bieber je známy tým, že sa s nimi viackrát dostal do roztržky, no potom je tu miernejšia verzia, a to Ben Affleck, ktorý jednoducho vyzerá na fotkách vždy podráždený.
Ben Affleck objasnil dôvod, prečo na záberoch od paparazzov pôsobí vždy tak mrzuto. Minulý rok sa 53-ročná hollywoodska hviezda objavila v podcaste Thea Vona This Past Weekend, kde umelec prezradil, čo presne nemá rád na šoubiznisovom priemysle, zachytil portál Tyla.
Chce, aby mu dali pokoj
„Naozaj neobľubujem veľké spoločenské podujatia a nerád chodím často von,“ vysvetlil Affleck. „Som tak trochu hanblivý a nerád som pred kamerou.“ Zdôraznil pritom rozdiel medzi tým, keď stojí pred kamerou ako herec vo filme, a tým, keď ho niekto fotí v momente, keď sa snaží žiť svoj „bežný život“.
Von sa zamýšľal nad tým, prečo Affleck vyzerá na toľkých momentkách „zničene“, a poznamenal, že niektorí jedinci celebrity zámerne sledujú a provokujú ich, len aby získali nelichotivý záber.
„Je to pravda,“ súhlasil Affleck. „Keď ma niekto fotí, som otrávený, pretože som zvyčajne so svojimi deťmi a snažím sa niekam ísť.“ Dodal, že „zakaždým“, keď prežíva tieto súkromné chvíle, odniekiaľ vyskočia „štyria chlapi“ s fotoaparátom.
„A ja im hovorím: ‚Hej, kamoš, môžeš mi dať chvíľu pokoj? Snažím sa byť so svojimi deťmi. Nevadí ti to?‘ Chápete, čo tým myslím? Oni potom odídu, vy idete dnu a bavíte sa, ale ide o selektívnu skúsenosť – ak niekoho odfotíte zakaždým, keď sa cíti podráždený, bude vyzerať podráždene. Je to štýl: ‚Prídem, vytočím ťa, odfotím ťa a potom to zverejním so slovami: Pozrite sa, aký je naštvaný!‘“
Dokáže pochopiť Britney
Otec troch detí vyjadril súcit aj s Britney Spears, ktorá čelila mimoriadne šokujúcemu zaobchádzaniu zo strany bulváru.
„Na základe vlastných skúseností som vedel, že ju títo ľudia prenasledujú v čase, keď možno prechádzala ťažkým obdobím,“ pokračoval Affleck. „Neviem to naisto, pretože ju nepoznám, ale viem, že ten kolobeh, keď na vás ľudia pokrikujú, obťažujú vás a sledujú vás – zdalo sa, že práve to samo o sebe vyvoláva ten obrovský chaos. Akoby do toho pichali palicou a kričali: ‚Pozrite, pozrite, pozrite sa na to.‘“
Dodal, že trápenie Britney Spears mu „po prvýkrát“ odhalilo „neúmyselnú, ale kolektívnu krutosť“ paparazzi priemyslu.
Affleck tiež poznamenal, že nechce, aby ho fanúšikovia videli v súkromí, pretože to môže narušiť uveriteľnosť jeho postáv. „Pre herca to nie je dobré. Naozaj nechcem, aby si ľudia pri sledovaní filmu hovorili: ‚To nie je on. Videl som ho včera na obede a viem, aký v skutočnosti je.‘ Prekáža to v schopnosti vytvoriť ilúziu,“ vysvetlil.
Hoci Affleck uznáva, že takáto sláva má svoju cenu, uzavrel to tým, že by bol „oveľa šťastnejší“, keby ho „nechali na pokoji“.
Nahlásiť chybu v článku