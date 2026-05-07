Robbie Williams po incidente v šoku: Stačila obyčajná nepozornosť a jeho povestná tvár je v momente preč

Svet celebrít je plný dokonalých tvárí a bezchybných úsmevov, ktoré sú často výsledkom práce tých najlepších odborníkov. Niekedy však stačí jeden nečakaný moment a precízne budovaný imidž sa v sekunde zmení na vtipnú historku, ktorá obletí sociálne siete.
Spevák Robbie Williams pridal na Instagram záber svojho chrupu, na ktorom bolo hneď jasné, že sa mu prihodila menšia nehoda. V príspevku s humorom opísal, ako si všimol poškodený zub, a priznal, že teraz rieši, či ho dať čo najskôr opraviť, alebo z nečakanej zmeny spraviť nový imidž. Fanúšikov pobavil svojím humorom a spustil množstvo reakcií od ľudí z celého sveta, medzi ktorými nechýbali ani zubári ponúkajúci pomoc.
Chýbajúci zub odhalil úplnou náhodou
Robbie Williams sa fanúšikom priznal, že na poškodený zub prišiel až celkom kurióznym spôsobom. Celú situáciu opísal s typickým humorom a nadhľadom, vďaka ktorému aj nepríjemný moment vyznel skôr ako vtipná historka než dôvod na paniku.
„Takže, včera večer som si umyl zuby. Cestou späť do postele môj jazyk narazil na niečo nové… nová štrbina, nové zákutie. Úprimne, bol to celkom fajn pocit. Nedocvaklo mi to, až kým som sa neusmial na Aydu a ona prudko lapala po dychu. Vtedy mi to došlo: Aha. Ten nový cool pocit je vlastne polovica chýbajúceho zuba. Ayda sa smiala. Ja som sa smial. Potom zahlásila, že vyzerám ako z filmu Blbý a blbší. Fér. Asi aj hej,“ napísal spevák.
