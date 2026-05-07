Podnik na severe Slovenska zdvihol ceny pri platbe kartou. Ľudia platia v hotovosti menej, nie každému sa to páči

Situácia pre mnohých podnikateľov na Slovensku nie je vôbec jednoduchá a musia vynakladať maximum úsilia, aby ich podniky vôbec prežili. Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu mnohých nepotešila. Žilinský podnik sa preto rozhodol podniknúť rázny krok.
Povinné bezhotovostné platby
Ako sme vás informovali, od prvého mája majú predávajúci povinnosť akceptovať bezhotovostné platby pri nákupe nad jedno euro. Ak niekto zákazníkovi odmietne bezhotovostnú platbu, hrozí mu pokuta od 500 do 15-tisíc eur. Nové pravidlá sa týkajú všetkých predajcov, ktorí evidujú tržby prostredníctvom systému eKasa.
Predávajúci však nemusí poskytnúť možnosť platiť len cez bežný platobný terminál, stačí, ak ponúkne možnosť platiť QR kódom. Hoci majú predajcovia istú flexibilitu, nie všetci sú spokojní. Prevádzka Lesopark Žilina, kde si ľudia môžu užiť oddych, kultúru, ale aj kávu či pivo, uverejnila na svojej sociálnej sieti oznam, ktorý ľudí rozdelil na dva tábory.
Podnik hovorí o poplatkoch navyše
„Zákonnú povinnosť si splniť musíme. Zároveň cítime potrebu vám otvorene a férovo vysvetliť, čo táto zmena znamená práve pre malú komunitnú prevádzku, akou je naša kaviareň v Lesoparku. Máme u nás veľa drobných položiek – často v hodnote okolo 2 € aj menej. Práve pri takýchto sumách má forma platby zásadný vplyv na naše náklady,“ popisuje.
Vedenie prevádzky vysvetľuje, že bezhotovostné platby znamenajú poplatky za platobný terminál, poplatky zo všetkých transakcií, ako aj vyššie administratívne a účtovnícke náklady.
„Pri malých položkách to v praxi znamená, že náklady na spracovanie platby môžu presiahnuť samotnú maržu – a ak by väčšina zákazníkov platila bezhotovostne práve tieto malé položky, bol by predaj nerentabilný,“ vysvetľuje podnik a dodáva, že pre toto sa rozhodol pre plošné zvýšenie cien, aby dokázal pokryť všetky náklady a fungovať ďalej.
Keďže však pri platbe v hotovosti náklady navyše nevznikajú, ak sa zákazník rozhodne platiť práve takto, cena bude polovičná. „Nie je to trest, nie je to nátlak. Je to transparentná reakcia na realitu nákladov, ktorým dnes čelia malé lokálne a komunitné miesta,“ dodáva podnik.
Niektorí majú porozumenie, iní kritizujú
Pod príspevkom sú desiatky komentárov, pričom niektorí ľudia si myslia, že takéto konanie nemôže byť v súlade so slovenskou legislatívou. Lesopark Žilina ale reaguje, že ako podnikatelia si cenu predávaného tovaru môžu stanoviť, ako uznajú za vhodné. Zákazníci sa následne môžu rozhodnúť, či daný tovar kúpia alebo nie. V dobe kapitalizmu sa vraj ceny zvyšujú z nejakého dôvodu vždy.
Niektorí prejavili viac porozumenia a s podnikateľmi bojujúcimi o prežitie súcitia. Veria, že je v poriadku, ak podnik stanoví istú zľavu. Rozdiel medzi príplatkom za kartu a zľavou za hotovosť vnímajú ako zásadný.
Ľudia popísali svoje skúsenosti
Jedna z komentujúcich popísala skúsenosť z návštevy podniku. Za pol litra kofoly si vraj obsluha pýtala 4 eurá pri platbe kartou, avšak len dve eurá pri platbe v hotovosti. Cenovky s rozdielom 50 % považuje za hanbu, akceptovateľnejšie by bolo napríklad celkové zvýšenie ceny nápoja na 2,20 eura bez ohľadu na spôsob platby.
S vlastnou skúsenosťou sa pridávajú aj ďalší podnikatelia. „Mám prevádzku, terminál zadarmo a platím len 1 % z celkového mesačného obratu. Je úplne jedno, či zákazník platí 1 cent alebo 100 eur. Treba si len nájsť normálneho poskytovateľa. Platiť kartou je dnes samozrejmosť,“ vysvetľuje jeden z nich v komentároch.
Niektorí vyjadrili podniku podporu a píšu, že aj tak uprednostňujú platby v hotovosti. Aj samotný podnik si myslí, že by nemal byť pre zákazníkov problém mať vo vrecku vždy pár drobných.
