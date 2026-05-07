Podnik na severe Slovenska zdvihol ceny pri platbe kartou. Ľudia platia v hotovosti menej, nie každému sa to páči

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Niektorí majú pochopenie, iným sa to nepáči.

Situácia pre mnohých podnikateľov na Slovensku nie je vôbec jednoduchá a musia vynakladať maximum úsilia, aby ich podniky vôbec prežili. Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu mnohých nepotešila. Žilinský podnik sa preto rozhodol podniknúť rázny krok.

Povinné bezhotovostné platby

Ako sme vás informovali, od prvého mája majú predávajúci povinnosť akceptovať bezhotovostné platby pri nákupe nad jedno euro. Ak niekto zákazníkovi odmietne bezhotovostnú platbu, hrozí mu pokuta od 500 do 15-tisíc eur. Nové pravidlá sa týkajú všetkých predajcov, ktorí evidujú tržby prostredníctvom systému eKasa.

Predávajúci však nemusí poskytnúť možnosť platiť len cez bežný platobný terminál, stačí, ak ponúkne možnosť platiť QR kódom. Hoci majú predajcovia istú flexibilitu, nie všetci sú spokojní. Prevádzka Lesopark Žilina, kde si ľudia môžu užiť oddych, kultúru, ale aj kávu či pivo, uverejnila na svojej sociálnej sieti oznam, ktorý ľudí rozdelil na dva tábory.

Podnik hovorí o poplatkoch navyše

„Zákonnú povinnosť si splniť musíme. Zároveň cítime potrebu vám otvorene a férovo vysvetliť, čo táto zmena znamená práve pre malú komunitnú prevádzku, akou je naša kaviareň v Lesoparku. Máme u nás veľa drobných položiek – často v hodnote okolo 2 € aj menej. Práve pri takýchto sumách má forma platby zásadný vplyv na naše náklady,“ popisuje.

Vedenie prevádzky vysvetľuje, že bezhotovostné platby znamenajú poplatky za platobný terminál, poplatky zo všetkých transakcií, ako aj vyššie administratívne a účtovnícke náklady.

Ilustračná foto: Pexels

„Pri malých položkách to v praxi znamená, že náklady na spracovanie platby môžu presiahnuť samotnú maržu – a ak by väčšina zákazníkov platila bezhotovostne práve tieto malé položky, bol by predaj nerentabilný,“ vysvetľuje podnik a dodáva, že pre toto sa rozhodol pre plošné zvýšenie cien, aby dokázal pokryť všetky náklady a fungovať ďalej.

Keďže však pri platbe v hotovosti náklady navyše nevznikajú, ak sa zákazník rozhodne platiť práve takto, cena bude polovičná. „Nie je to trest, nie je to nátlak. Je to transparentná reakcia na realitu nákladov, ktorým dnes čelia malé lokálne a komunitné miesta,“ dodáva podnik.

Niektorí majú porozumenie, iní kritizujú

Pod príspevkom sú desiatky komentárov, pričom niektorí ľudia si myslia, že takéto konanie nemôže byť v súlade so slovenskou legislatívou. Lesopark Žilina ale reaguje, že ako podnikatelia si cenu predávaného tovaru môžu stanoviť, ako uznajú za vhodné. Zákazníci sa následne môžu rozhodnúť, či daný tovar kúpia alebo nie. V dobe kapitalizmu sa vraj ceny zvyšujú z nejakého dôvodu vždy.

Niektorí prejavili viac porozumenia a s podnikateľmi bojujúcimi o prežitie súcitia. Veria, že je v poriadku, ak podnik stanoví istú zľavu. Rozdiel medzi príplatkom za kartu a zľavou za hotovosť vnímajú ako zásadný.

Foto: Pexels

Ľudia popísali svoje skúsenosti

Jedna z komentujúcich popísala skúsenosť z návštevy podniku. Za pol litra kofoly si vraj obsluha pýtala 4 eurá pri platbe kartou, avšak len dve eurá pri platbe v hotovosti. Cenovky s rozdielom 50 % považuje za hanbu, akceptovateľnejšie by bolo napríklad celkové zvýšenie ceny nápoja na 2,20 eura bez ohľadu na spôsob platby.

S vlastnou skúsenosťou sa pridávajú aj ďalší podnikatelia. „Mám prevádzku, terminál zadarmo a platím len 1 % z celkového mesačného obratu. Je úplne jedno, či zákazník platí 1 cent alebo 100 eur. Treba si len nájsť normálneho poskytovateľa. Platiť kartou je dnes samozrejmosť,“ vysvetľuje jeden z nich v komentároch.

Niektorí vyjadrili podniku podporu a píšu, že aj tak uprednostňujú platby v hotovosti. Aj samotný podnik si myslí, že by nemal byť pre zákazníkov problém mať vo vrecku vždy pár drobných.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli najväčšiu vikinskú skrýšu a v nej tisíce strieborných mincí. Neuveriteľný poklad prepisuje históriu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac