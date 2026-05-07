EÚ zostáva v Kyjeve napriek vyhrážkam z Ruska: Kyjev vyhlásil prímerie, platiť začne čoskoro

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ministerstvo obrany v Moskve avizovalo jednostranné prímerie ešte v pondelok.

Európska únia napriek vyhrážkam Ruska nezmení svoju pozíciu ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil vo štvrtok hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

El Anouni reagoval na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré v stredu vyzvalo diplomatické misie v Kyjeve, aby v prípade, že Ukrajina 9. mája naruší oslavy Dňa víťazstva v Moskve, urýchlene evakuovali svoj personál.

Rusko vyzvalo na evakuáciu diplomatov

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharová vo videopríspevku na sieti Telegram vyzvala príslušné orgány štátov zastúpených v Kyjeve, aby k ruskému varovaniu „pristupovali s najvyššou zodpovednosťou“ a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických a iných zastúpení z Kyjeva pre prípad ruskej odvety za narušenie osláv Dňa víťazstva v Moskve zo strany Ukrajiny.

„Tieto verejné hrozby útokmi sú súčasťou bezohľadnej eskalačnej taktiky Ruska,“ uviedol hovorca európskej diplomacie El Anouni.

Kremeľ vo štvrtok oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny (Dňa víťazstva) a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Áno, hovoríme o 8. a 9. máji,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku agentúry AFP. Prímerie vstúpi do platnosti od polnoci v piatok miestneho času (štvrtok 23.00 h SELČ). Rusko zároveň varovalo, že zaútočí na Kyjev v prípade, ak Ukrajina podnikne útoky na oslavy 9. mája.

Ukrajina žiada dlhšie zastavenie paľby

Ministerstvo obrany v Moskve avizovalo jednostranné prímerie ešte v pondelok. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ) a vyzvala Rusko, aby sa pridalo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že nie je prijateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje.

Peskov uviedol, že Rusko na tieto komentáre nijako nereagovalo. Dodal, že ruské bezpečnostné služby sa pripravujú na sobotňajšiu udalosť, „najmä vzhľadom na teroristickú hrozbu“ zo strany Ukrajiny.

Hovorca Kremľa tiež uviedol, že odstávky internetu v Moskve boli nevyhnutným bezpečnostným opatrením. „Zavádzajú sa s cieľom zaručiť bezpečnosť občanov, čo je absolútnou prioritou,“ povedal. Moskva tento rok obmedzila vojenskú prehliadku 9. mája po ukrajinských útokoch hlboko na ruskom území a po prvýkrát za takmer 20 rokov z nej stiahla vojenskú techniku.

