Zistili, kde by mohlo byť ohnisko hantavírusu: Hygienici však riešia vážny problém, pátrajú po ľuďoch z lode

Na palube výletnej lode MV Hondius, kde sa rieši výskyt hantavírusu, sa nachádzali cestujúci z viac ako 20 krajín, Slovensko však medzi v médiách uvádzanými národnosťami nefiguruje. Informácie o zložení pasažierov a posádky vychádzajú z doteraz zverejnených medzinárodných správ a vyjadrení prevádzkovateľa lode.
Podľa dostupných údajov bolo na palube približne 150 až 160 osôb vrátane pasažierov a posádky. Medzi najčastejšie uvádzané národnosti patria občania Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Španielska, Nemecka a Holandska, zatiaľ čo posádku tvorili najmä pracovníci z Filipín a viacerých európskych krajín.
Do Holandska previezli ďalších pacientov
Presný kompletný zoznam národností nebol oficiálne zverejnený. Médiá zároveň upozorňujú, že menšie zastúpené krajiny sa v podobných prípadoch často neuvádzajú individuálne, ale sú zahrnuté v kategórii „ostatné národnosti“. Slovenskí občania medzi evakuovanými alebo potvrdenými prípadmi doteraz neboli medializovaní.
Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výletnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, vo štvrtok pristálo na letisku Amsterdame, informovali reportéri agentúry AFP. V stredu večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapverdských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie, píše TASR.
Zdravotnícke lietadlo dorazilo na letisko Schiphol o 08.54 h. Španielske úrady uviedli, že po neplánovanom pristátí na Kanárskych ostrovoch bol pacient v stabilizovanom stave „prevezený do Amsterdamu iným zdravotníckym lietadlom“, ako bolo pôvodne naplánované.
Podľa britskej stanice BBC dvaja ľudia v kritickom stave pricestovali na liečbu do Holandska už v stredu neskoro večer iným lietadlom. Jedného z nich previezli do nemocnice v holandskom meste Leiden, druhého hospitalizovali v Nemecku. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky teraz pokračuje v plavbe smerom k španielskym Kanárskym ostrovom po tom, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.
Loď smeruje ku Kanárskym ostrovom
Na palube lode MV Hondius sa podľa španielskych úradov aktuálne nenachádza nikto s príznakmi nákazy. Viacerých chorých však už skôr evakuovali letecky do Južnej Afriky a Európy. Loď teraz smeruje ku Kanárskym ostrovom, kde má doraziť počas víkendu. Regionálna vláda Tenerife však s jej príchodom pôvodne nesúhlasila.
Evakuácia pasažierov je naplánovaná na pondelok 11. mája. Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že všetci cestujúci zostanú izolovaní na palube až do odletu svojich lietadiel. Repatriácia má prebehnúť bez kontaktu s miestnym obyvateľstvom a pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami.
Zdroj nákazy zostáva nejasný
Odborníci zatiaľ nevedia presne určiť, kde sa vírus na loď dostal. Argentínske úrady sa domnievajú, že nákazu mohol na palubu zavliecť holandský pár, ktorý pred plavbou cestoval po Argentíne, Čile a Uruguaji.
Podľa informácií denníka New York Post mohlo dôjsť k nákaze počas pozorovania vtákov v oblasti Ushuaia. Na lodi sa údajne objavil kmeň vírusu Andes, ktorý je mimoriadne nebezpečný tým, že sa môže prenášať aj z človeka na človeka. Inkubačná doba hantavírusu môže trvať jeden až osem týždňov, čo epidemiológom výrazne komplikuje dohľadávanie pôvodu nákazy aj všetkých potenciálne infikovaných osôb.
