Zistili, kde by mohlo byť ohnisko hantavírusu: Hygienici však riešia vážny problém, pátrajú po ľuďoch z lode

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
TASR
Na palube boli ľudia z viac ako 20 krajín.

Na palube výletnej lode MV Hondius, kde sa rieši výskyt hantavírusu, sa nachádzali cestujúci z viac ako 20 krajín, Slovensko však medzi v médiách uvádzanými národnosťami nefiguruje. Informácie o zložení pasažierov a posádky vychádzajú z doteraz zverejnených medzinárodných správ a vyjadrení prevádzkovateľa lode.

Podľa dostupných údajov bolo na palube približne 150 až 160 osôb vrátane pasažierov a posádky. Medzi najčastejšie uvádzané národnosti patria občania Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Španielska, Nemecka a Holandska, zatiaľ čo posádku tvorili najmä pracovníci z Filipín a viacerých európskych krajín.

Do Holandska previezli ďalších pacientov

Presný kompletný zoznam národností nebol oficiálne zverejnený. Médiá zároveň upozorňujú, že menšie zastúpené krajiny sa v podobných prípadoch často neuvádzajú individuálne, ale sú zahrnuté v kategórii „ostatné národnosti“. Slovenskí občania medzi evakuovanými alebo potvrdenými prípadmi doteraz neboli medializovaní.

Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výletnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, vo štvrtok pristálo na letisku Amsterdame, informovali reportéri agentúry AFP. V stredu večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapverdských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie, píše TASR.

Foto: Profimedia

Zdravotnícke lietadlo dorazilo na letisko Schiphol o 08.54 h. Španielske úrady uviedli, že po neplánovanom pristátí na Kanárskych ostrovoch bol pacient v stabilizovanom stave „prevezený do Amsterdamu iným zdravotníckym lietadlom“, ako bolo pôvodne naplánované.

Podľa britskej stanice BBC dvaja ľudia v kritickom stave pricestovali na liečbu do Holandska už v stredu neskoro večer iným lietadlom. Jedného z nich previezli do nemocnice v holandskom meste Leiden, druhého hospitalizovali v Nemecku. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky teraz pokračuje v plavbe smerom k španielskym Kanárskym ostrovom po tom, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.

Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný. Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.

Loď smeruje ku Kanárskym ostrovom

Na palube lode MV Hondius sa podľa španielskych úradov aktuálne nenachádza nikto s príznakmi nákazy. Viacerých chorých však už skôr evakuovali letecky do Južnej Afriky a Európy. Loď teraz smeruje ku Kanárskym ostrovom, kde má doraziť počas víkendu. Regionálna vláda Tenerife však s jej príchodom pôvodne nesúhlasila.

Evakuácia pasažierov je naplánovaná na pondelok 11. mája. Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že všetci cestujúci zostanú izolovaní na palube až do odletu svojich lietadiel. Repatriácia má prebehnúť bez kontaktu s miestnym obyvateľstvom a pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Zdroj nákazy zostáva nejasný

Odborníci zatiaľ nevedia presne určiť, kde sa vírus na loď dostal. Argentínske úrady sa domnievajú, že nákazu mohol na palubu zavliecť holandský pár, ktorý pred plavbou cestoval po Argentíne, Čile a Uruguaji.

Foto: https://www.scientificanimations.com/, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa informácií denníka New York Post mohlo dôjsť k nákaze počas pozorovania vtákov v oblasti Ushuaia. Na lodi sa údajne objavil kmeň vírusu Andes, ktorý je mimoriadne nebezpečný tým, že sa môže prenášať aj z človeka na človeka. Inkubačná doba hantavírusu môže trvať jeden až osem týždňov, čo epidemiológom výrazne komplikuje dohľadávanie pôvodu nákazy aj všetkých potenciálne infikovaných osôb.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac