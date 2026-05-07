Slovákov trápi u lekárov hromadný problém: Prichádzajú o peniaze a štát priznal, že ho nevie kontrolovať

Nina Malovcová
Finančná správa priznala limity pri kontrolách.

Finančná správa SR potvrdila podľa verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského vážne limity štátu pri kontrole hotovostných platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov. Ombudsman aj v nadväznosti na stanovisko finančnej správy zdôrazňuje, že pacient nemôže zostať jediným nositeľom dôkazného bremena v systéme, ktorý má chrániť jeho základné právo.

O nových poznatkoch bude dodatočne informovať Národnú radu SR a ministra financií SR. Ombudsman v nadväznosti na svoju mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve v rámci prieskumu požiadal Finančné riaditeľstvo SR o súčinnosť, konkrétne o poskytnutie informácií o konaní finančnej správy po oznámení samosprávneho kraja o podozrení na nezdanenie príjmu.

Finančná správa preveruje podnety

Žiadal aj o poskytnutie informácie, ako bolo doposiaľ sledované riziko možnej straty verejných príjmov v dôsledku nezdaňovania poplatkov vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov.

„Finančná správa SR uviedla, že podnety na možné neevidovanie alebo nezdanenie poplatkov preveruje od fyzických osôb aj od samosprávnych krajov. Zároveň však pripustila, že vzhľadom na špecifiká zdravotnej starostlivosti vo väčšine prípadov nepovažuje miestne zisťovanie za reálne vykonateľné,“ uvádza sa v tlačovej správe verejného ochrancu práv.

Vlani evidovali desiatky podnetov

Ako dôvody uvádza najmä naviazanie služby na konkrétny zdravotný stav pacienta, dlhý časový odstup medzi objednaním a vyšetrením, absenciu odporúčania od všeobecného lekára, ako aj nemožnosť zabezpečiť prítomnosť dvoch pracovníkov finančnej správy priamo v ambulancii.

„Ak kontrolný orgán sám konštatuje, že v praxi len veľmi obmedzene dokáže preverovať zdaňovanie poplatkov v ambulanciách, ide o vážny signál,“ zdôraznil Dobrovodský. Ako doplnil, podľa dostupných údajov finančná správa vlani evidovala 35 podnetov týkajúcich sa možného nezdanenia poplatkov, pričom kontrolu evidencie tržieb vykonala u piatich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V troch prípadoch zistila porušenie zákona. Mimo podnetov boli v tom istom roku vykonané ešte tri kontroly, z toho v jednom prípade so zisteným porušením zákona.

Ombudsman žiada systémové riešenie

Ombudsman zdôrazňuje, že finančná správa doposiaľ nevykonávala špecifickú analýzu nezdaňovania poplatkov vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov a nevypracovala ani osobitné metodické usmernenie pre kontrolu podnikateľov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

„Tieto zistenia zapadajú do širšieho obrazu, ktorý opisuje mimoriadna správa. Problém poplatkov v zdravotníctve nie je len otázkou nejasnej právnej úpravy, ale aj otázkou účinnosti dozoru. Ak kontrolné mechanizmy nedokážu efektívne zachytiť a preveriť podozrenia z neoprávnených platieb, ochrana základného práva zostáva formálna,“ podčiarkol.

Pacient podľa VOP zostáva v nevýhode

Poukázal tiež na to, že podľa stanoviska finančnej správy podnet občana sám osebe nepredstavuje doklad ani informáciu evidovanú v systéme e-kasa, a preto ho nemožno priamo využiť ako dôkaz pri kontrole poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Takýto výklad podľa VOP ešte viac oslabuje postavenie pacienta. Z uvedených dôvodov považuje za nevyhnutné, aby sa Národná rada SR, vláda a príslušné orgány verejnej moci otázkou poplatkov v zdravotníctve zaoberali systémovo.

Potrebné je podľa neho nielen spresniť právnu úpravu, ale aj posilniť výkon dozoru, zjednotiť metodiku kontrolných orgánov a vytvoriť mechanizmy, ktoré budú schopné účinne chrániť pacienta pred neoprávnenými platbami. Ombudsman už skôr informoval, že mimoriadnu správu o poplatkoch predložil do parlamentu. Rezort zdravotníctva podľa Dobrovodského už prisľúbil zmeny.

6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
